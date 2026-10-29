Een opvallende uitspraak van de man die verantwoordelijk is voor Instagram : Adam Mosseri zegt dat mensen alleen nog maar negatiever gaan worden over AI. Hij zei het niet zomaar: er werd hem gevraagd naar studenten die boe roepen naar tech-CEO’s wanneer ze komen spreken op hun opleidingen. Hij stelt dat veel mensen AI niet zo waarderen, niet alleen jongeren en creatieven.

Frustratie over AI

Een opvallende uitspraak van iemand die bij het bedrijf werkt dat AI het meest pusht. Niet alleen op gebruikers met Meta AI, maar ook op zijn medewerkers die zo’n beetje worden verplicht om het te gebruiken. En die zelfs op straat zijn gezet omwille van AI. Toch lijkt hij wel realistisch te zijn: veel mensen vinden AI-chatbots inderdaad niet per se een positieve ontwikkeling.

Hij gaf aan dat er meer angst, frustratie en boosheid is over AI , zeker in creatieve industrieën. Hij zegt dat het niet alleen erger wordt, maar dat het erger zal blijven worden. “We gaan nog meer kwaadheid en frustratie zien. Een deel daarvan is terecht, maar niet alles. En dit zal nog wel een tijdje doorgaan en dat maakt het voor veel mensen erg lastig, niet alleen in de industrie.”

Hij heeft zelf ook veel keuzes te maken als het om AI gaat. Er staat natuurlijk heel veel AI-rommel op Instagram, maar ook toffe AI-content. Hij zegt dat Instagram AI-content waarschijnlijk niet zo hoog rankt als niet-AI-content, maar hij is er wel een beetje vaag over. Dat komt waarschijnlijk ook omdat hij de term AI-slop ingewikkeld vindt. Hij stelt dat dat wel erg makkelijk wordt gebruikt.

AI-profielen op Instagram

Instagram doet wel iets aan AI-profielen, zeker als die deepfakes van beroemdheden posten. Maar het is ook nog wel een moeilijke kwestie voor het social medium. Het kijkt volgens Mosseri actief naar hoe het moet omgaan met AI, zeker als het ongewenste content is. Er is immers, juist door AI, ook heel erg veel content dat elke keer wordt geüpload. Sowieso moeten AI-accounts labelen dat ze AI-content maken. Want dat is iets waar Instagram het dan wel over eens is met de mensen: het moet wel duidelijk zijn wat AI is en wat niet.