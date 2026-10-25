Deze week stonden online vooral in het teken van de Parijse relschoppers. De protesten liepen daar flink uit de hand, net als in andere plekken in het land. Eén man bleek er echter toch een held in te zijn. Welkom in de Deze Week Viral

Franse relschoppers kunnen deze winkelier beter met rust laten

Een winkeleigenaar in Nice heeft keihard teruggevochten tegen relschoppers in zijn stad. De Micromania in Nice is goed beveiligd door Pierre, die zelfs na een harde trap in zijn rug voet bij stuk hield.

Spelen of niet?

Op Ibiza werd vorige week niet gevoetbald, maar gelukkig werd dat nog wel even gecheckt door een voetballer die tot zijn enkels in het water staat.

AI-video over Parijs gaat viral

Het zal niet bij iedereen in goede aarde vallen, maar daarvoor is het een satirische video. Temidden van de rellen in Parijs maakte Wytse Koetse een AI-video waarin wordt gegrapt over korting op Parijse stadstoers. De video zou al meer dan 12 miljoen keer zijn bekeken.

Frank Hoek gaat viral, maar wordt niet gedraaid

En wij snappen wel waarom: zijn nummer draait om horny zijn, maar dat zal toch niet echt de reden zijn dat hij niet wordt gedraaid? Hij gaat in ieder geval wel viral op TikTok

GTA-viral

GTA gaat natuurlijk voortdurend viral, maar er is nu een nieuwe chatGPT-trend waarbij mensen AI-chatbots een soort GTA-posters van zichzelf laten maken. Namelijk door een foto in te sturen en te vragen: 'Make me into a GTA Vice City Loading screen'. Wij vinden hem leuk.

Michael Jackson op TikTok