Naast het partijcongres van D66 dat viral gaat omdat een aantal mensen protesteerden vanwege Gaza , gebeurde er nog veel meer op sociale media deze week. Zo moet er gedanst worden, weet iemand iets geweldig aan te prijzen met haar stalen gezicht en meer.

Gaga's complexe Judas-dansje

Het lijkt niet zo heel ingewikkeld, maar dat is het wel: probeer het maar eens na te doen: het Judas-dansje van Lady Gaga dat momenteel volledig viral gaat. Het ziet er wel heel tof uit, al heeft het extra power door het geweldige haar van de danseres.

Enschede gaat USA

Een burgerzaak in Enschede genaamd Ji-Nos gaat viraal omdat het nu een Amerikaans menu heeft. Mensen komen van ver om het allemaal te proberen en dat heeft de burgerzaak vooral te dannken aan de saus: die lijkt namelijk heel erg op die van het iconische Raising Cane's.

Noorse Consumentenbond legt vinger op de zere plek

Verkleed als de dood is er een actrice ingehuurd om een punt te maken over hoe moeilijk het is om iets te kopen dat echt je hele leven meegaat. Een heel rake, mooie reclame die je zeker gezien moet hebben, met natuurlijk de good old Nokia als schoolvoorbeeld van hoe het dus wél moet:

Charlene is een succes

Of ze nou kolen moet aanprijzen of condooms: Charlene van Walmart doet het met verve. Ze lacht niet, ze ziet eruit alsof ze denkt: haal me hier weg. En dat is precies de charme.

Nene Royal blijft rocken