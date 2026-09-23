We zijn geen fan van de naam, maar mensen die bekend zijn door grapjes op het internet, vaak omdat ze zelf iets op een bepaalde manier zeggen, worden internetgekkies genoemd. Sommige generaties spuien aan de lopende band quotes van dit soort online iconen . Maar misschien ken jij het niet, en wil je toch eens weten hoe dat zit. We schotelen je verschillende video's voor zodat je een beetje up-to-date bent. Al zijn veel van de video's inmiddels ook al weer een beetje oud.

Ik wil kaas

Niet alle klanten zijn even vriendelijk en daar zijn deze kaasverkoopsters even helemaal klaar mee.

MAND!

Maxim Hartman heeft het met deze man met zijn mandje van Tigelaar goedgemaakt door geld voor hem in te zamelen: het zal immers heel vermoeiend zijn om telkens MAND! naar je hoofd te krijgen.

Oke let's gooo

Het is zo koddig, en later is hij nog eens opgezocht, maar wij herinneren deze jongeman vooral heel graag van zijn item op Man Bijt Hond waarin hij liet zien dat hij de kermis erg leuk vindt. Maar niet om de reden die je misschien zou verwachten. Probeer bij je volgende kermisbezoek maar eens niet aan hem te denken.

Blikje in de water

Als je een blikje in het water gooit, dan krijg je een boete. En geen kleintje. Het lijkt erop dat deze man het allemaal niet zo deert, en we wilden dat we allemaal dat optimisme hadden als we een boete kregen.

5 euro op je muil

Altijd succesvol: een dik accent, en dat is precies waarom deze uitschreeuw zo iconisch is geworden

Water?!

Deze is veelvoorkomend, omdat het nu eenmaal heel vaak over water gaat:

My husband is antiquair

Deze is zo leuk omdat er steeds gewisseld wordt tussen talen. En vooruit, toch weer dat accent he?

Kamasutrabeurs

Vooral de shows van de mannen, he meid? 'Meeeh'.

Broodje saté

Lekker smullen met een broodje saté. Het is ons nog steeds niet duidelijk waarom dit zo'n hit is, maar ze heeft iets aandoenlijks.

Komkommer

Een tijger is een katachtige, dus alle katten zijn tijgers, toch?

Heet jij echt zo?

Wij vinden het niet zo'n gekke naam, maar daar deze denkt man op straat duidelijk anders over. Zijn verbazing is groot.

Stay Connected

Als er een iPhone-lancering is en journalisten willen fans spreken, dan kom je ook wel eens iemand tegen die die avond heel andere plannen heeft.

Rondjes lopen

Dit zijn er iets meer in één video, maar je kunt op een hardcorefeest soms wel pareltjes vinden:

Zo. nu ken je er in ieder geval een aantal, maar er komen er natuurlijk regelmatig weer nieuwe bij. Eén ding is zeker: het blijft leuk om ze te zien, zelfs al is het al de tiende keer.