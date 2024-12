Hond op Insta: Waar komt de viral Chill Guy-meme vandaan?

Er is ook wat controverse rondom de Chill Guy, want die is natuurlijk geknipt voor een memecoin: iets waar Philip Banks niet op zit te wachten. Hij heeft zijn copyright nog maar eens aangehaald en gezegd dat hij niet toestaat dat zijn tekening voor crypto-gerelateerde projecten wordt gebruikt. Banks zit dan ook actief actief achter mensen aan die geld proberen te verdienen over de rug van zijn Chill Guy.

Merken als Sprite en NFL hebben de hond ook al in hun social media-posts gebruikt, al heeft Banks daar minder moeite mee. Vooral merchandise en cryptovaluta zijn hem een doorn in het oog. Verder is hij vooral enthousiast dat iedereen er zo vandoor is gegaan met zijn memehond. Daar is hij dan zelf weer een Chill Guy in.