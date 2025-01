Waarom Will Smith die spaghetti eet belangrijk is voor technologie

Will Smith is de laatste tijd vooral bezig met rappen en acteren, maar hij heeft nog een belangrijke rol waar hijzelf eigenlijk ook weer geen rol in heeft. Will Smith moet spaghetti eten: voor AI.

Benchmarks in tech

Als er iets belangrijk is in de techwereld, dan zijn het benchmarks. Benchmarks zijn een soort meetlatten waarnaast we technologie kunnen leggen. Zo is er bijvoorbeeld een benchmark voor de batterijen van laptops, of voor hoe snel de processoren in bepaalde telefoons nou echt werken. Hierin worden bepaalde metingen gedaan en vervolgens leggen we die naast andere telefoons of laptops om meer inzicht te krijgen in welk apparaat beter presteert op welk gebied.

Maar op sommige gebieden in de tech is dat wat minder makkelijk te bewerkstelligen. Hoe ga je dat bijvoorbeeld doen als het om AI gaat? Je kunt het beste een bepaalde soort opdracht bedenken die je altijd probeert uit te voeren met alle verschillende kunstmatige intelligentie-tools. Je voelt hem vast al aankomen: dat is dus een video van Will Smith die spaghetti eet. Hoewel we als gebruikers doorgaans geen mogelijkheden krijgen om met AI iets te maken van bekende mensen, is dat wel iets wat intern in de industrie wordt gebruikt voor teams om te laten zien wat de software in huis heeft.

Inmiddels weet Will Smith wel van deze trend en heeft hij het ook op Instagram al eens aangestipt (natuurlijk op humoristische wijze, hij blijft de Fresh Prince):