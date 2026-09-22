Hyves is terug van weggeweest. Y2K is momenteel een grote trend en geheel in dat thema maakt het Nederlandse social medium een comeback. Na 13 jaar blaast Mediahuis, de uitgever van De Telegraaf, het platform weer nieuw leven in.

Hyves is terug

Hyves werd 20 jaar geleden gestart door een vriendengroep en werd uiteindelijk enorm groot. Van het porren tot de dansende banaan, tot de Minister President die zelfs op het platform te vinden was. Hyves liet je je eigen profielpagina tot op zekere hoogte pimpen en dat kan nu weer.

Hyves had op zijn hoogepunt 7,6 miljoen bezoekers, maar verloor aan populariteit door Facebook. In 2013 stopte het als social medium en werd het een gamewebsite. Telegraaf Media Group kocht het in 2010 voor 43,7 miljoen euro en nu is het dus opgegaan in Mediahuis.

Behoefte aan een ander soort sociale media

De comeback is er nu omdat volgens Hyves-directeur Riske Betten de behoefte aan een ander soort sociale media groot is. "Hyves brengt voor velen van ons herkenning en nostalgie met zich mee, maar we horen ook dat juist jongeren online behoefte hebben aan rust, minder opdringerige advertenties, geen verslavende algoritmes en geen eindeloze scroll."

Op Hyves.nl is nu te zien dat het platform terug is en dat er al 10.224 mensen zijn die zich hebben ingeschreven. Mocht je dat krabbelen, porren en de WieWatWaars enorm missen, dan kun je dat nu dus allemaal weer doen.

lthans, je moet er mogelijk wel even op wachten. Wanneer je je aanmeldt geeft Hyves aan: "Dagelijks staan we een gelimiteerd aantal nieuwe Hyvers toe op ons platform. Zodra je aan de beurt bent, ontvang je een persoonlijke link in je mail." 10.000 mensen konden als eerst een account aanmaken, maar dagelijks worden dat er steeds meer.

Europees social medium