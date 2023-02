​5 social media-apps die het nooit hebben gehaald - en waarom

De makers van Instagram komen met een nieuw soort social medium, al is het vooral een nieuwsapp. Via kunstmatige intelligentie gaat deze app je nieuws voorschotelen dat bij je past. En je kunt reageren op het nieuws van anderen. De app heet Artifact : zou hij het kunnen halen? We kunnen genoeg social media-apps noemen bij wie dat uiteindelijk niet is gelukt.

Google+

Google heeft veel gooien gedaan naar social mediasucces, maar er is er eigenlijk geen een echt blijven hangen. Google Plus is waarschijnlijk nog de minst onsuccesvolle, maar het was eigenlijk helemaal geen social network, het was vooral een netwerk. Er was daardoor niet echt een reden om er veel te zijn of veel te posten. Bovendien bestonden er al social media die konden wat Google+ deed, waardoor het eigenlijk verbazingwekkend is dat het nog heeft bestaan tot 2 april 2019 (!). Het startte al in 2011.

MySpace

MySpace is vooral heel Amerikaans, maar er waren toch ook wel veel Nederlanders die het gebruikten. Het leuke was dat het veel met muziek te maken had, waardoor je de ‘soundtrack van je leven’ op je pagina kon laten horen. Je kon er mensen volgen die je kende, maar ook beroemdheden en dan vooral muzikanten. Voor veel artiesten geldt dat het hun eerste aanraking was met streaming. In 2009 stierf het ondanks zijn enorme populariteit. De reden is vooral dat het niet meer kon meekomen met andere social media en het zoveel mogelijkheden toevoegde, dat het zijn roots verloor.