Lady Gaga viert release nieuwe album met exclusief jazzoptreden

Het publiek kan zowel fysiek als online kijken naar Lady Gaga die diverse nieuwe nummers van het album zal uitvoeren. Het optreden kan worden bijgewoond in de fysieke Fan Zones die in de 21 Westfield winkelcentra in Europa en de Verenigde Staten worden ingericht (inclusief Westfield Mall of the Netherlands, Leidschendam). Maar ook online, waar de fans voor een bijzondere ‘Watch Together’ ervaring kunnen kiezen door in groepjes van zes in een privéomgeving het optreden te beleven.

De megaster zal een gestreamd optreden geven ter ere van jazzklassiekers in het algemeen en de nummers van het nieuwe duettenalbum met Tony Bennett, Love For Sale , in het bijzonder. Dit virtuele optreden vindt plaats vóór de wereldwijde release van het album op 1 oktober. Door de fysieke malls te verbinden met Westfield’s digitale platform, worden fans en klanten wereldwijd op een unieke manier samengebracht voor een bijzonder, hybride evenement, waarin de twee werelden samenkomen.

“Lady Gaga is zo'n krachtig icoon in de industrie. Deze samenwerking om haar nieuwe album te lanceren, is een unieke kans om consumenten online en fysiek samen te brengen. Ons netwerk van locaties kan mensen wereldwijd verbinden en biedt demogelijkhied om hen onvergetelijke ervaringen te laten delen samen met artiesten en merken. De veiligheid van de Westfield-bezoekers is van het allergrootste belang voor ons. Daarom is in al onze centra een groot aantal veiligheidsmaatregelen genomen, zoals desinfectiezuilenen andere hygiënemaatregelen om voor onze gasten in deze onzekere tijden een optimale en veilige ervaring te garanderen. We zijn verheugd om fans en klanten deze 360-graden Gaga-ervaring aan te kunnen bieden, met name in onze nieuwe Westfield centra. We hopen dat het publiek ervan geniet!” Aldus Caroline Puechoultres, Chief Customer Officer bij Unibail-Rodamco-Westfield.

Registreren voor exclusieve toegang

Registratie voor exclusieve toegang tot de stream van het optreden op 30 september kan op live.westfield.com. Tickets voor de officiële Fan Zones zijn beschikbaar vanaf 20 september via deze link.

Het Westfield-netwerk van flagship locaties bereikt op jaarbasis meer dan 1 miljard consumenten en biedt een uniek wereldwijd platform voor retailers, artiesten en merken om live gestreamde evenementen, activatie gebaseerd op ervaringen, pop-up stores en 360-graden mediacampagnes te hosten.

Met al vijftien vestigingen in de Verenige Staten en Europa, kondigde het bedrijf dit jaar aan dat nog eens zes centra zich bij het Westfield netwerk zullen voegen, waaronder de eerste winkelcentra in Spanje, Duitsland en Oostenrijk. Het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van al onze bezoekers, retailers en medewerkers binnen al onze centra blijft een prioriteit. De genomen COVID-19 maatregelen volgen de richtlijnen van de overheid. En om de zeer strikte normen met betrekking tot gezondheid en veiligheid die in onze winkelcentra zijn ingevoerd onafhankelijk te borgen, blijft Westfield samenwerken met Bureau Veritas.