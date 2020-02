Videoclip Lady Gaga - Stupid Love gefilmd met iPhone 11 Pro

Lady Gaga heeft voor het eerst sinds een aantal jaar weer een nieuwe single uitgebracht, genaamd 'Stupid Love'. Het was even geleden dat we iets gehoord hadden van de 33-jarige Stefani Germanotta, beter bekend als artiest Lady Gaga. In 2018 bracht ze voor het laatst muziek uit, 'Shallow' werd een grote hit, mede omdat het was gemaakt voor de film 'A Start is Born.' Haar fans, die ze 'Little Monsters' noemt, gaan in ieder geval weer helemaal los. Er lijkt zelfs ook een nieuw album aan te komen.Het is nummer is uiteraard overal te beluisteren, maar ook te zien. Spotify, YouTube, Apple Music, etc.