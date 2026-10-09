Meta heeft besloten om advertenties van TikTok te weren van zijn platforms. Op zich is wel voor te stellen waarom, het is vooral opvallend dat het zich dat nu ineens bedenkt. Het zegt: "We hoeven geen advertenties te tonen van een concurrent wiens doel het is om mensen van onze apps te halen." Duidelijke taal dus.

TikTok-advertenties op Meta's apps

Toch is het niet helemaal vreemd dat dit nu oppopt, want er is wel degelijk een grotere concurrentiestrijd gaande tussen social media-bedrijven. Meta wil dat YouTube en TikTok dezelfde restricties hanteren als Meta is afgedwongen te doen in verschillende rechtszaken. Of het gaat luisteren is afwachten: ByteDance heeft wel net besloten dat er geen linkjes naar andere social media op zijn videoplatform mogen worden geplaatst.