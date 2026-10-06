Meta rolt een update uit voor zijn slimme Ray Ban- brillen waarmee enkele handige nieuwe features worden toegevoegd. Zo wordt het nog makkelijker om de weg te vinden op een onbekende plek.

Allereerst is er update 128 die na een compacte uitrol in september nu voor iedereen beschikbaar komt. Deze update zorgt er voor dat je goede navigatie krijgt terwijl je aan het wandelen bent. Je geeft aan waar je naartoe wil wandelen en vervolgens wordt je de goede kant opgestuurd. Ook kun je je locatiedata van je smartphone met je bril delen.

Zo kun je bijvoorbeeld zeggen, “Meta, navigeer naar de Erasmusbrug” wanneer je in Rotterdam bent. Vervolgens wordt je route uitgestippeld. Mocht het te ver zijn om te lopen, dan krijg je instructies voor een rit met de auto. Wel zo handig om nooit meer te hoeven verdwalen!

Audioverbeteringen

Meta rolt ondertussen ook update 129 uit voor zijn Ray-Ban-brillen, die hopelijk binnenkort ook wereldwijd beschikbaar komen. Deze update draait vooral om de audio-aspecten van de bril. Zo kan men Mono Audio inschakelen, waardoor je hetzelfde geluid aan beide kanten van de bril hoort. Denk aan notificaties en de audio van Meta AI.

In het verlengde daarvan kun je ook de balans van de audio aanpassen: bijvoorbeeld of je meer geluid aan de rechter- of linkerkant van de bril wil horen. Je kunt de balans heel precies aanpassen, zodat het perfect past bij je de capaciteiten van je eigen oren. Dit kan via de instellingen worden gedaan.

Controverse rondom Meta-brillen

Terwijl Meta zijn slimme brillen blijft verbeteren, is er ook veel ophef over de brillen. Je kunt immers foto’s en video’s schieten met deze slimme brillen van Meta, en dat zie je alleen doordat er een lichtje brandt. De privacy van mensen kan hiermee dus worden geschonden.

Binnen de Nederlandse overheid worden er discussies gehouden over dit feit, en als gevolg daarvan hebben verschillende winkels besloten om de verkoop van Meta-brillen tijdelijk stop te zetten. Onder andere Hans Anders en Wehkamp hebben vorige week de brillen uit de verkoop gehaald.

Diverse winkels verkopen de brillen nog wel, maar afhankelijk van hoe de discussies binnen de regering lopen, zou dit wel eens kunnen veranderen. Het is ook mogelijk dat bovengenoemde winkels de verkoop uiteindelijk weer voortzetten. Voor nu is er vooral veel onduidelijkheid, en het moet nog blijken hoe dat afloopt.