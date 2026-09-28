Muse Charm, de nieuwe 'Tamagotchi', heeft wel een ingebouwde camera, maar geen ingebouwd Instagram . Opmerkelijk, want dat zou heel logisch zijn. Je kunt dus niet direct posten via je je Muse. Het kan wel werken met Muse: je kunt bijvoorbeeld iets vragen over je opgeslagen posts. Het kan dus wel in je Instagram neuzen, maar je kunt er niets mee posten.

Muse Charm

Muse Charm verschijnt deze feestdagen en het is een klein apparaatje met een diertje erin waarmee je interacties kunt beleven. De baas van Instagram noemt het een 'Tamagotchi'-sized apparaatje. Hij heeft een 2 inch OLED-aanraakscherm en het diertje is een AI-agent die je opdrachten kunt geven. Je drukt op de vingerafdrukscanner in de hoek, je begint te praten en de AI kan je antwoorden en wat dingen voor je uitvoeren. Je kunt zelf instellen hoe het figuurtje eruitziet, wat hij aanheeft en hoe hij klinkt, wat het Tamagotchi-achtig maakt. Het is niet per se zo dat je hem eten moet geven en achter hem moet opruimen: gelukkig.

Je stelt het apparaatje wel in met behulp van je smartphone, maar je hoeft je smartphone niet in de buurt te hebben om Charm te gebruiken. Het is nog niet bekend wat hij gaat kosten. Wel schijnt het leuk te zijn om er twee naast elkaar te zetten, want dan gaan ze het gesprek met elkaar aan.

Geen mini-smartphone

Charm draait de agent niet zelf: het werkt via de cloud van Meta. Hij heeft een camera waarmee je naar dingen kunt wijzen om er vragen over te stellen. Het is dus eigenlijk een beetje zoals de Meta-bril, maar dan heb je hem niet op je hoofd. Het idee is dat het een soort tassenhanger wordt.

Waarom Meta er niet voor heeft gekozen om het apparaat van Instagram te voorzien is onduidelijk, maar het is met de huidige problemen die bepaalde groepen met de camerabrillen hebben misschien wel goed. Eigenlijk is het een soort app in gadgetvorm en het wordt misschien te veel een smartphone als er te veel extra's op worden geplaatst.