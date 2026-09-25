Sommige mensen hebben dat nu eenmaal: elke 10 minuten een briljant tekstidee voor op een t-shirt of sticker. Voor die laatste categorie is er nu een nieuwe Cricut verschenen: de Cricut StickerPix Print plus Cut. Het idee is dat hij de sticker dus eigenlijk helemaal voor je maakt, op het leuke gedeelte, het designen, na natuurlijk.

Cricut StickerPix Print plus Cut

Het idee is dat het apparaat een soort best of multiple worlds is omdat hij zoveel in een keer voor je kan regelen. Je kunt er stickervellen in gebruiken van 10 x 18 centimeter en dankzij een sublimatieproces met printen worden je stickers via hitte afgedrukt en wordt er niet inkt op het papier losgelaten. Het idee is dat kleuren hierdoor beter uitkomen. Hij kan dus printen, maar hij kan meer.

Zo kan het apparaat ook snijden en lamineren. Het voordeel is dat je daardoor meteen stickers hebt die helemaal klaar zijn. Door het lamineren zijn de stickers goed bestand tegen water, krassen, maar ook kleurverlies. Je kunt de stickers makkelijk van het stickervel halen door het snijden en je kunt dus heel makkelijk stickers maken zo.

Cricut laat weten dat er ook een nieuwe software -ervaring is: “Ga van een idee naar een vol stickervel met fototransformaties in één klik en bewerkbare sjablonen in Design Space. Onze gloednieuwe software-ervaring stelt je in staat om unieke effecten en stijlen op je foto's toe te passen, en bewerkbare sjablonen te gebruiken voor eenvoudige ontwerpen op maat. Kies simpelweg foto's uit je filmrol en verander alledaagse momenten in iets tastbaars.”

Design Space

De software is zowel te gebruiken op je smartphone als op je laptop. Je kunt gewoon een foto uitkiezen en in de Design Space bewerken om er een sticker van te maken. De Cricut StickerPix is verkrijgbaar in onder andere een Ultimate Plus-bundel met veel extra’s, zoals stickervellen. Hij kost 379,99 euro.