NEE - NEE sticker? Daar komt een web-app voor!

Ik was best een beetje verrast toen ik in de aanloop naar dit artikel ontdekte dat de NEE – NEE sticker dit jaar al 30 jaar bestaat. In mijn beleving was dat iets van de jaren negentig… om me vrijwel meteen daarna te realiseren dat we al in de twenties van het volgende millennium leven. Papieren reclamefolders, en dito ongeadresseerde post, is voor velen nog altijd een grote ergernis. Daarentegen zijn er natuurlijk ook tienduizenden tieners die met de bezorging ervan een leuk zakcentje verdienen. Al is het vinden van bezorgers tegenwoordig een veel grotere uitdaging dan toen ik nog een tiener was, many, many moons ago.

Analoge stickers hebben hun langste tijd gehad

Om het makkelijker te maken dergelijke junkmail uit de brievenbus te weren werd dus in 1992 een stickersysteem geïntroduceerd. NEE – NEE voor het weren val alle ongeadresseerde post, reclame en huis-aan-huis bladen, NEE – JA voor alleen het weren van ongeadresseerde reclame en JA - JA voor mensen die het prima vonden dat hun brievenbus wekelijks volgestopt werd met oud papier in wording.

Maar, de ‘analoge stickers’ hebben hun langste tijd gehad. De organisatie die het systeem van de stickers, en de naleving daarvan, al 30 jaar verzorgt introduceert in de zomer van dit jaar – juli 2022 – InMijnBus. Daarmee kun je dan via een webapplicatie online de ‘sticker plakken’. Behalve dat dit het gedoe met plakkende stickers tot het verleden bombardeert, bijvoorbeeld dat je met e aanschaf van een nieuwe brievenbus ook een nieuwe sticker moet regelen, heeft een online systeem nog een groot voordeel. Je kunt er namelijk op elk moment voor kiezen om je voorkeur aan te passen. Ga je een paar weken op vakantie, dan zet je bijvoorbeeld de NEE – NEE optie aan om te voorkomen dat je brievenbus bij terugkeer uitpuilt. Wil je rondom de feestdagen wel geïnspireerd worden door reclame, dan zet je de voorkeuren gewoon even op JA – JA. Daarvoor is een handige optie ingebouwd waarin je per weeknummer kunt aangeven wat je wel of juist niet wilt ontvangen.

Voor het eind van dit jaar in heel Nederland

InMijnBus moet voor het eind van dit jaar in heel Nederland beschikbaar zijn. Om je voorkeuren voor het eerst in te kunnen stellen moet je, vanaf juli dus, wel eerst even wachten op de InMijnBus kaart die in je brievenbus valt. Daarop staat een QR-code die je moet scannen zodat jouw adres geregistreerd staat bij InMijnBus. Daarna kun je dus op elk gewenst moment de voorkeuren voor reclame, ongeadresseerde post en huis-aan-huis bladen opgeven of wijzigen. Het is raadzaam de kaart met de QR-code daarna te bewaren omdat die gekoppeld is aan het adres. Mocht je ooit verhuizen, dan kunnen de volgende bewoners hun voorkeuren ook doorgeven.