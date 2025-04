Plantaardig chocolademerk Hands Off lanceert eerste campagne: Eat No M!lk Chocolate

Het duurzame chocolademerk Hands Off, bekend van zijn 100% plantaardige chocolade, lanceert zijn allereerste reclamecampagne onder de naam “Hands Off, Eat No M!lk Chocolate”. De campagne is bedoeld om consumenten bewust te maken van het feit dat smaakvolle chocolade prima kan zonder koemelk – en dat dat ook nog eens beter is voor het klimaat.

Een koe als activistische held

In de video’s (hieronder te zien) die binnenkort ook op social media en outdoor-kanalen verschijnen, speelt een activistische koe de hoofdrol. Met een kleed waarop staat “Eat No M!lk Chocolate” protesteert de koe op drukke plekken in Nederland tegen traditionele melkchocolade.

“Met No M!lk zetten wij een nieuwe categorie chocolade op de kaart, die veel minder belastend is voor de planeet. Zo strijden we voor chocolade waar de aarde niet van smelt,” aldus Kitty Smeeten, oprichter en CEO van Hands Off.

Campagne met een missie

Het creatieve team Louk Derks en Bram Eigenfeld ontwikkelden de campagne samen met productiebureau rubenpaulruben in opdracht van Hands Off: “We willen met de campagne een breder publiek bereiken en reden geven om bewustere keuzes te maken. Met elke hap Hands Off stoot je gemiddeld de helft minder CO₂ uit doordat plantaardige chocolade geen melk bevat. No M!lk, Less CO₂ dus. Wie kan dat verhaal beter vertellen dan een koe?“