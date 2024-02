Paarse koeien willen Tony’s Chocolonely verbieden in Duitsland

Onder de noemer ‘Niet cacaoboeren, maar advocaten winnen', is Tony’s Chocolonely gedwongen om hun ‘Fair Alternative’ campagne in Duitsland aan te passen. Een relletje met een ludieke insteek die niet wordt gewaardeerd door de paarse Milka koeien. We know, die koeien zijn niet paars maar de verpakking wel. En daar willen de juristen van de paarse chocoladerepen een stokje voor steken.

‘Fair Alternative’, een stoere actie met als doel bewustzijn creëren rond moderne slavernij

Tony’s, je weet wel van al die gekleurde repen wil de chocolade industrie inspireren om de prijs voor een leefbaar inkomen te betalen. Begin februari lanceerde Tony’s Chocolonely in Duitsland een maatschappelijke campagne ‘Fair Alternative’ met een gelimiteerde speciale range van 4 chocoladerepen.

De campagne heeft een duidelijk doel: bewustzijn creëren voor het feit dat er nog steeds illegale kinderarbeid en moderne slavernij plaatsvindt in de cacao-industrie. Dit omdat een groot gedeelte van de industrie er niet in slaagt de prijs voor een leefbaar inkomen te betalen aan cacaoboeren. Alle winst van de campagne wordt gedoneerd aan een goed doel.

Milka pikt het niet dat er ook een paarse Tony’s Chocolonely in de schappen ligt

De fabrikant van Milka heeft juridische stappen tegen Tony’s ondernomen, waarna een Gerechtelijk bevel is uitgesproken. De kleurrijke chocolademaker pikt dat niet en is tegen dit bevel in beroep gegaan. In de tussentijd moeten wel alle paarse repen en afbeeldingen van de Duitse markt worden gehaald.

De vier tijdelijke chocoladerepen in deze campagne, zijn herkenbare parodieën, geïnspireerd op het design en de smaak van grote chocoladefabrikanten. Het idee hierachter: als Tony’s chocolade kan maken waarvoor ze de prijs voor een leefbaar inkomen betalen, dan kunnen de andere chocoladebedrijven dat ook.

De campagne is bedoeld om de industrie aan te moedigen om ook een hogere prijs te betalen. Want alleen door hogere prijzen kunnen boeren een leefbaar inkomen verdienen.

Dank je wel Milka want nu krijgt de actie van Tony’s Chocolonely pas echt aandacht

De campagne is positief ontvangen door de Duitse media en door chocolade-lovers op social media. Maar in plaats van het gesprek aan te gaan over de problemen in de cacao-industrie, heeft Milka besloten om juridische stappen te ondernemen tegen de campagne, wegens inbreuk op het handelsmerk doordat de kleur paars is gebruikt. En dat is een cadeautje voor Tony’s want dat rumoer zorgt ervoor dat de actie nu pas echt aandacht krijgt. Dat hadden de marketeers van de paarse koeien blijkbaar iets ander ingeschat.