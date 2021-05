Hoe eerlijk zijn Fairtrade producten eigenlijk echt?

Overal is een dag voor en ook voor eerlijke handel. Het is vandaag namelijk World Fair Trade Day. Fairtrade is zowel een keurmerk als een wereldwijde beweging. Maar hoe eerlijk zijn de producten met zo'n logo? Help je op die manier echt boeren en arbeiders in ontwikkelingslanden zodat zij rechtvaardig worden behandeld en eerlijk beloond? Steeds meer producenten blijken helemaal niet zo Fairtrade te zijn. En hoe zit het ook alweer met Tony's Chocolonely ? Het chocolademerk dat altijd hoog van de toren blaast over misstanden in de cacao-industrie werd onlangs zelf van de lijst voor slaafvrij chocolade gehaald.

Wat is Fairtrade?

Wanneer je een product koopt met het Fairtrade logo, kun je er in principe vanuit gaan dat de kopers van de producten een eerlijke minimumprijs moeten betalen aan de boeren waar zij het inkopen. Op de website van Fairtrade Nederland lezen we dat ze helpen om kleine producenten in ontwikkelingslanden een betere plek te verwerven in de handelsketen. Daardoor kunnen ze leven van hun werk en investeren in een duurzame toekomst. Het keurmerk is dus een garantie voor een eerlijke behandeling van de boeren waar het product vandaan komt. En er komen steeds meer producten op de Nederlandse markt met het keurmerk. In vijf jaar tijd is het aanbod van Fairtrade producten verdubbeld. Dat is in principe natuurlijk een goede ontwikkeling, maar het keurmerk is ook een marketingmiddel.

Eerlijke handel of een marketingtruc?

We hebben meer dan 10.000 producten in Nederland met een Fairtrade certificering. De grootste productcategorieën zijn koffie, cacao en thee. Volgens onderzoeksbureau GfK is het aantal Nederlandse huishoudens dat Fairtrade producten koopt in 2020 gestegen naar 90%. Het is goed dat er steeds meer aandacht is voor eerlijke handel. En van alle keurmerken stelt Fairtrade de hoogste eisen aan productieomstandigheden en prijzen, aldus Oxfam Novib.

Het label wordt internationaal gebruikt, in ons land is Max Havelaar de stichting die bepaalt welke producten het Fairtrade-logo mogen dragen. De producten moeten voldoen aan een aantal eisen, waardoor je zeker weet dat boeren eerlijk worden betaald en er toezicht is op de handel. Het is dus geen marketingtruc, maar wel een marketingmiddel. En daar is in principe niets mis mee.

Oxfam Novib wil mensenleed uit de Nederlandse supermarkten halen. Daarom doen ze sinds 2018 jaarlijks onderzoek naar het voorkomen van uitbuiting in de productieketens.