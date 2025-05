YouTube Works Awards 2025: dit zijn de genomineerden

Jurylid Alexandra den Hartog, Head of Growth Swapfiets: “Het leuke aan deze award is dat we cases hebben beoordeeld van zowel de gevestigde merken met grote 360-campagnes. Als van kleinere merken met minder marketingbudget die op YouTube een mega succes hebben behaald. Die switch in marketing is duidelijk voelbaar en dat wordt met de genomineerden van dit jaar nog eens onderstreept! Ook was het erg leuk om met een gemengde jury naar de campagnes te kijken. Dat maakte de discussies over welke case zou moeten winnen, super interessant en leerzaam.”

Volledige jury

De volledige jury bestaat uit: Denise Kenter (Brand Marketeer Randstad Groep Nederland), Raoul de Graaf (Creator Bankzitters), Mascha Feoktistova (Creator Beautygloss), Daniel Franco (Head of Retail Media & Advertising HEMA), Paul van Kuilenburg (Strategy Director Alfred), Sebastiaan Spinhoven (Creative Content Director StudioM), Appie Ayoubi (Talentmanager & Creative Director Ayo Agency), Senna Kost (Co-Founder and Head of creative aidem agency), Su May Tan (Country Manager Vayner), Edwin Hof (Global Digital Marketing & CRM Rituals) en Alexandra den Hartog (Head of Growth Swapfiets).

