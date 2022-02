Esther Vergeer is het nieuwe boegbeeld in Calvé campagne

Rolstoeltennislegende Esther Vergeer is het nieuwe gezicht van de nieuwe “wie is er niet groot mee geworden” campagne van Calvé. Daarmee is de jonge versie van Esther de zesde sporter die te zien is in deze serie.

Eerdere bekende sporters die zich verbonden aan de campagne waren onder andere Pieter van den Hoogenband, Robin van Persie en Lieke Martens.

Esther Vergeer, 44-voudig grand slam winnaar, en chef de mission van de Paralympische Spelen, wil via haar samenwerking met het pindakaasmerk een podium geven aan kinderen met een beperking. Het ontbreekt hen nog te veel aan motiverende rolmodellen. "Succesverhalen en zichtbaarheid kunnen ervoor zorgen dat alle kinderen groots durven dromen", aldus Vergeer.



Ontbrekende rolmodellen

Het gebrek aan rolmodellen is voor Esther Vergeer herkenbaar: "Toen ik jong was en wilde sporten, waren er weinig topsporters met een beperking tegen wie ik op kon kijken. Terwijl succesverhalen zo veel kunnen doen om kinderen zich gezien te laten voelen én te motiveren. Daarmee krijgen ze de boodschap: álle kinderen kunnen dromen - of dat nu een droom in de sport, acteerwereld of heel ergens anders is."

Recent onderzoek bevestigt dit: ruim de helft van de mensen met een beperking (53%) geeft aan dat ze te weinig mensen met een beperking terugzien op tv en in de media, en 52% geeft aan dat representatie invloed heeft op sportieve activiteiten. Vergeer, die een eigen stichting heeft opgericht om sport toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke beperking, is de samenwerking met Calvé aangegaan om sporters met een beperking vaker te laten zien en meer aandacht te geven in de media. De campagne die nu op televisie te zien is, is dan ook het begin van een meerjarige samenwerking.

Alle kinderen zijn tot grootse dingen in staat

In de nieuwe commercial zien we een jonge Esther die behendig is in sport, onbevreesd klautert op het schoolplein en wint met armpje drukken in de klas - waarbij de nadruk ligt op wat ze allemaal kan. ‘Jij kan ook echt alles hè’, merkt haar vriendinnetje op.

"Ik ben blij dat Calvé helpt om meer mensen met een beperking te laten zien", zegt Vergeer. "Het is belangrijk dat we het ongewone gewoon helpen maken. Want alle kinderen zijn tot grootse dingen in staat."