Je kunt YouTube-video's nu als sticker gebruiken op Snapchat

Wil je graag een reactievideo maken op bijvoorbeeld de Oscar-oorvijg van vorige week, of sta je bij de Eiffeltoren en wil je even refereren aan dat bizarre retrofilmpje over een man die dacht dat hij in 1912 met zijn pak van de Eiffeltoren kon vliegen. Vroeger moest je dan wat moeilijk doen met linkjes, maar je kunt nu YouTube-video’s direct toevoegen in jouw Snapchat-post.

Zo heeft Instagram recentelijk de optie geïntroduceerd om een link naar een artikel of productpagina in een sticker te zetten. Een YouTube-sticker is er op Insta nog niet, maar nu dus wel op Snap. Eerder introduceerde dat al stickers van Tweets, dus stiekem was het niet Instagram die de verbeterde stickertrend startte, maar Snap zelf.

Snapchat, het social medium dat bekend is geworden door zijn vele lenzen , fotofilters zoals die van NASA hieronder, heeft social media voor altijd veranderd. Niet alleen met die lenzen, maar bijvoorbeeld ook door het mogelijk te maken om een post maar tijdelijk weer te geven. Inmiddels zien we echter dat ook Snapchat het een en ander kopieert van andere social media.

Share-knop

Geen gedoe meer met kopiëren en plakken, want je kunt vanuit YouTube nu heel makkelijk met de Share-knop een miniatuur delen binnen je Snapchat. Erg leuk als je aan iemand wil laten zien hoe jij reageert op de nieuwe clip van de creatieveling Joyner Lucas, of als je een hilarische sketch hebt gezien waarvan je vindt dat mensen die ook zeker gezien moet hebben. Het is mogelijk om die Share-knop van YouTube in combinatie met Snapchat te gebruiken op zowel iOS als Android.

Tik je op ‘Share’ en dan ‘Snapchat’, dan opent hij automatisch je camera in Snapchat en zie je de video hierop geprojecteerd. Het is een sticker, dus je kunt hem zelf nog verschuiven, groter maken en kleiner maken. Wel zie je altijd de naam van de video en de maker van de video erbij staan. Mensen die je verhaal bekijken kunnen vervolgens op de sticker klikken om de video binnen de YouTube-app of de browser te bekijken, want dat kan uiteraard niet via Snapchat omdat het in principe om een linkje gaat.