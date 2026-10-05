Meta deelt de broncode van van Muse zodat mensen hun eigen AI-gadgets kunnen maken. Zo kun je bijvoorbeeld met een Raspberry Pi je eigen AI-gadget maken. Misschien vind je het kleine apparaatje dat Meta in de maak heeft te simpel of wil je het juist wat schattiger maken: dan kan dat nu dus zelf.

Meta Muse

Meta zegt daarnaast dat het ook leuk kan zijn om Muse toe te voegen aan een scherm met e-inkt, zodat je reminders kunt krijgen. Ook kun je het met een HDMI-stickje aan je televisie toevoegen. Er zijn veel mogelijkheden, al lijkt het ons vooral interessant om te zien of mensen er hun eigen versie van de Muse Charm mee maken.

Het is voor Meta natuurlijk een goede manier om zijn AI te verspreiden: "Muse-gadgets zijn open-source apparaten die je zelf bouwt. Programmeer een kant-en-klaar ESP32-bord of richt een Raspberry Pi in met onze SDK's, en sluit Muse vervolgens aan op je displays, knoppen, sensoren, actuatoren en wat je verder nog op je werkbank hebt liggen."

Muse Home Link-gadget

Verder maakt Meta een Muse home Link, wat een mogelijkheid is om te zorgen dat de AI-agent een licht kan aandoen, je televisie zachter kan zetten en meer smarthome-toepassingen. Meta heeft 5.000 stuks gemaakt, dus het is even afwachten wat het plan is qua aanvragen. Het zou later dit maand bekend worden gemaakt hoe dat werkt. Het is te hopen dat het ook voor Nederlanders beschikbaar komt en niet alleen in de Verenigde Staten. Al is het de vraag of dat mag: de EU en Meta liggen vaker met elkaar overhoop als het gaat om kunstmatige intelligentie

Er zijn inmiddels steeds meer AI-gadgets op de markt. Niet alle overheden zijn daar even blij mee: zeker speelgoed, dus knuffelige, schattige dieren met daarin een AI-chatbot, zijn een grote bron van zorg. Dat heeft vooral te maken met hoe AI niet altijd even goed kan worden afgebakend, waardoor kinderen er soms gesprekken mee voeren die schadelijk kunnen zijn.