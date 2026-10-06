In Nederland liggen slimme camerabrillen al niet zo lekker, maar in Noorwegen bemoeit de overheid zich er nu ook mee. Zo is er een tijdelijk verbod aangekondigd op de brillen, terwijl er ondertussen wordt onderzocht wat de gevaren zijn. Thuis mogen mensen hun brillen gewoon gebruiken, maar op verschillende openbare plekken zijn ze niet meer welkom.

Slimme camerabrillen

De Noorse regering stelt dat het vooral voor mensen die helemaal niet weten of willen dat ze worden gefilmd of gefotografeerd een probleem kan zijn. Meta x Ray Ban , maar ook brillen van bijvoorbeeld Rokid zijn op zich vrij subtiel, maar ze bevatten wel een camera waarmee je mensen ongewenst kunt filmen. Er zit weliswaar een indicatieled op de brillen waarmee wordt getoond dat iemand filmt, maar wat als je als onderwerp van de video helemaal niet naar iemand hebt gekeken? Dan weet je niet dat je wordt gefilmd en met zo'n bril valt dat toch een stuk minder op dan wanneer iemand zijn smartphone in de lucht steekt.

Reden voor de Noorse overheid om het niet langer toe te staan dat dit soort brillen worden gebruikt op plekken waar veel mensen komen, zoals kerken, speeltuinen en winkelcentra. Maar denk bijvoorbeeld ook aan plekken waar privacy nog hoger in het vaandel staat, zoals kleedkamers en ziekenhuizen. Of het ook op scholen en universiteiten geldt is nog niet duidelijk.

De overheid hoopt hiermee te voorkomen dat mensen zich onveilig beginnen te voelen en gaan terugtrekken. Iets wat sowieso in Scandinavische landen een groot probleem is: sommige periodes bevatten zoveel donkere dagen, en soms wonen mensen al wat afgelegen, dat kan misgaan.

Geen algeheel verbod

Het is niet de bedoeling dat de gadgets helemaal worden verboden: er wordt bijvoorbeeld in privésferen niet moeilijk over gedaan. Ook ziet de overheid dat het wel een groot voordeel kan zijn voor bijvoorbeeld mensen met een visuele uitdaging. Er zijn sowieso ook heel veel positieve manieren om deze brillen te gebruiken. Daarnaast zijn er ook veel verschillende brillen: zonder camera's is bijvoorbeeld ook een optie, maar dan luistert er dus alsnog een AI-assistent mee. Ook zijn er varianten met schermen in de brillenglazen en zonder.