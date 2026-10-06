Shoppen via TikTok is big business, en het bedrijf achter het socialmediaplatform breidt de functies voor winkelen dan ook uit, zo heeft het deze week aangekondigd.

Zo brengt TikTok een AI-winkelassistent uit. Deze ‘Shopping Assistant’ is een pratend AI-model dat gebruikers van de app helpt met het ontdekken en kopen van producten. Volgens TikTok begrijpt de assistant de context van wat de gebruiker wil doen, en worden ook de voorkeuren van TikTok-gebruikers opgeslagen en toegepast tijdens gesprekken.

Wanneer je bijvoorbeeld meer informatie opvraagt, zal de AI-assistent die geven. Denk aan details over een bepaald product, de beschikbaarheid en informatie over de verzending. Ook kan de AI-assistent helpen bij het doen van een aankoop.

“AI transformeert hoe geadverteerde content wordt gemaakt en geschaald”, aldus David Kaufman van TikTok. “Met onze oplossingen brengen we AI, automatisering en creativiteit samen om adverteerders beter te laten presteren terwijl dit minder moeite kost.”

Direct kopen

Daar blijft het niet bij. Hoewel de officiële TikTok Shop de meest gangbare manier is om producten te kopen, kunnen nu ook allerlei andere producten van bedrijven zelf gekocht worden via de app zelf, zonder dat er naar een externe winkelsite gegaan hoeft te worden.

Stel: je ziet in de For You-feed een product waar je interesse in hebt. Als het bedrijf achter dat product een knop toevoegt, kan het product direct via TikTok gekocht worden, zonder dat je naar een andere website verwezen wordt. Op die manier hoopt TikTok gebruikers nog langer op het platform te houden, maar het is natuurlijk ook wel handig voor gebruikers zelf.

TikTok Shop

Zoals gezegd is winkelen op TikTok erg populair. Vorige week nog kondigde het bedrijf aan dat Amerikaanse bedrijven 81 miljard dollar heeft opgeleverd, en dat 54 miljoen Amerikanen een product hebben aangeschaft nadat ze een TikTok-video hebben bekeken.

De TikTok Shop blijft nog altijd de meest gangbare manier om te winkelen op het socialmediaplatform. Deze lanceerde in 2023 in de Verenigde Staten, en werd in juni dit jaar ook in Nederland uitgerold . Diverse merken bieden hun producten – denk bijvoorbeeld aan kleding – al via deze winkel aan. Merken als Versuni, Nikkie Plessen en Meroda etalen hun producten al.

Binnen de TikTok Shop kun je door allerlei producten bladeren, maar ook recensies van gebruikers lezen en natuurlijk aankopen doen. Daarbij kunnen bedrijven op hun eigen profiel productcollecties etaleren.