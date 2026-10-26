Instagram test een nieuwe manier van video's uploaden waarbij je 'Features' kunt maken. Die Features zijn video's die maar liefst 90 minuten mogen duren. Instagram gaat dus na de snackbare content die het toch wel flink bij TikTok heeft afgekeken nu voor een andere beste van de klas: YouTube. Het wil duidelijk een interessanter platform worden voor een heel ander type creators.

Lange video's op Instagram

Het is een flinke ommezwaai ten opzichte van de afgelopen jaren, toen alles om zo kort mogelijke video's ging. Instagram-Adam Mosseri zegt dat het idee is dat je straks op meerdere verschillende manieren betaald kunt krijgen.

"Je kunt rechtstreeks door het platform worden betaald, door een fan, of door een merk. Op Instagram word je momenteel hoofdzakelijk door merken betaald. Sommigen worden door fans betaald. We hebben nog een klein prestatiegericht programma, maar… we geven veruit meer geld uit dan we terugverdienen. Daardoor heeft opschalen weinig zin; we zouden puur kapitaal verbranden."

YouTube heeft een eenvoudiger verdienmodel: er zijn advertenties bij video's en creators krijgen binnen het partnerprogramma 55 procent van de advertentie-inkomsten. Dat is bij short-video's veel moeilijker: er is minder ruimte voor advertenties. Maar Instagram gooit het nu over een andere boeg: creators kunnen juist langere video's uploaden. En dat zal Meta zien als een goede manier om daar weer advertenties tussendoor in te laten zien.

Advertenties

Heel duidelijk over het verdienmodel is het niet. Zo zegt Meta: "Het is nog te vroeg om een langetermijnmodel voor inkomsten te delen, maar we onderzoeken manieren waarop creators via merken, fans en Instagram kunnen verdienen, inclusief prestatiegerichte beloningen. We verwachten dat het op termijn steeds meer voordelen oplevert voor creators om nieuwe verhalen te vertellen, een nieuw publiek te bereiken en nieuwe partners te vinden, wat weer leidt tot tal van verdienkansen."

Mosseri zegt zelf dat het lange tijd tegen dit soort langere video's was op Instagram maar dat hij uiteindelijk door de VP of Product, Tessa Lyons werd overgehaald omdat het toch eens te proberen. "Reels blijft een essentieel onderdeel van Instagram. Maar wanneer je meer de diepte in wilt gaan met de makers die je volgt en de content die zij maken, moet dat ook op Instagram kunnen."

Instagram test daarnaast Clips as Reels, waarmee je gemakkelijk Reels kunnen knippen uit je langere video's . Vanuit die Reels kunnen kijkers direct doorklikken naar de volledige video. Ook kunnen gebruikers langere video's opslaan om ze later via de Instagram-app op hun televisie te bekijken. Slim, want veel mensen gebruiken Reels en shorts toch meer als een uithangbord voor langere video's.

Featues en Clips as Rees worden nu in Brazilië getest.