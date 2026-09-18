Nikon ken je waarschijnlijk van de fotocamera's, maar het heeft ook een belangrijke rol in de wereld van microscopen. Het heeft zelfs elke jaar een wedstrijd die Small World in Motion heet, met als doel om te laten zien hoe bizar goed de microscopen de mooiste dingen kunnen vastleggen. Dit jaar is er onder andere een video van een kinderziekte den zo is er wel meer.

Nikon Small World in Motion

Op de website van de wedstrijd kun je de winnaars van dit jaar zien, maar hieronder zie je onder andere een video over hoe de microscopen zich de afgelopen 100 jaar hebben ontwikkeld en zie je voorbeelden van de afgelopen jaren. Het leuke is dat het niet alleen mooie beelden zijn, ze stellen vaak ook belangrijke wetenschappelijke vondsten of hulpmiddelen voor.

Zo ziet een teek er van binnen uit:

Ook mooi: hoe actine en mitochondriën in een muizenbrein werken.

Zo ontwikkeld een vlieg zich:

Zo zwemmen algen in een waterdruppel

Of kijk eens hoe een bloem zichzelf bestuifd:

Misschien wil je zien hoe de neuronen van een kip groeien in het ei?

Microscopen hebben in het algemeen enorm veel groei doorgemaakt in de afgelopen jaren. Het is niet meer alelen een optische vergroting, het zijn geavanceerde platforms die optica, computeralgoritmes en AI laten samensmelten. Waar klassieke microscopen op de grens van lichtbreking stuitten, daar zorgen nieuwe technieken ervoor dat onderzoekers individuele eiwitten en virussen op nanoschaal kunnen volgen, gewoon in levende cellen. Ook is het mogelijk om met AI de ruis eruit te halen en reconstructies te maken. En zo zijn er veel meer grote sprongen gemaakt in de wereld vna microscopie en daar plukken we als mensheid de vruchten van.

AI in microscopie