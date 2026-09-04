



De onderbroeken werden na twee maanden opgegraven en gefotografeerd waarna foto’s en bodemmonsters werden opgestuurd naar het lab. Althans, wat ervan over was, want veel onderbroeken waren afgebroken door micro-organismen. Een goed teken, want het betekent dat de grond goed is. Goede grond heeft een essentiële rol om ecosystemen goed te houden.

Zo heeft de Nederlandse hoogleraar Marcel van der Heijden zo’n prijs in ontvangst mogen nemen, nadat hij met zijn collega’s duizenden onderbroeken begroef. Het idee was dat we zo meer inzicht kregen in wat allerlei grond-organismen zoal uitspoken. De witte, katoenen onderbroeken waren vijf jaar geleden begraven. Het onderzoek werd verricht vanuit Zwitserland, want dat is waar de onderzoeker werkt.