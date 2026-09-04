De Nobelprijzen zijn heel serieuze awards voor belangrijke ontdekkingen die de mens heeft gedaan. Maar er zijn ook de Ig-prijzen
, die worden vergeven aan grappige onderzoeken waar we toch wel degelijk iets van leren. Of ons tenminste aan het denken zetten.
Ig Nobelprijzen
Zo heeft de Nederlandse hoogleraar Marcel van der Heijden zo’n prijs in ontvangst mogen nemen, nadat hij met zijn collega’s duizenden onderbroeken begroef. Het idee was dat we zo meer inzicht kregen in wat allerlei grond-organismen zoal uitspoken. De witte, katoenen onderbroeken waren vijf jaar geleden begraven. Het onderzoek werd verricht vanuit Zwitserland, want dat is waar de onderzoeker werkt.
De onderbroeken werden na twee maanden opgegraven en gefotografeerd waarna foto’s en bodemmonsters werden opgestuurd naar het lab. Althans, wat ervan over was, want veel onderbroeken waren afgebroken door micro-organismen. Een goed teken, want het betekent dat de grond goed is. Goede grond heeft een essentiële rol om ecosystemen goed te houden.
Nederlanders
We hebben sinds de Ig nobelprijzen zijn gestart in 1991 al 22 keer prijzen gewonnen en we kunnen dus wel stellen dat we gelukkig veel grappig onderzoek doen. Vorig jaar nog, wonnen we met onderzoek waaruit bleek dat Duitse studenten die alcohol hebben gedronken beter Nederlands spreken dan nuchter. Ook wonnen we al eens door meer dan 350.000 keer een muntje op te gooien (voor onderzoek naar kop of munt).
Andere prijswinnaars zijn bijvoorbeeld een onderzoek naar hoe oud kussen is: 21,5 miljoen jaar. Ook blijkt dat mensen in hogere klasses eerder onethisch gedrag vertonen. Een andere winnaar bewees dat baby's voor hun ouders lekker ruiken, maar tieners niet. Dat je het even weet.
We zijn benieuwd welke Nederlanders in de toekomst nog in de prijzen vallen: we zijn er blijkbaar gek genoeg voor. En je kunt er dus ook nog prijzen mee winnen, die gekke hypotheses die je bedenkt als je bijvoorbeeld een slok op hebt.