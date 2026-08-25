41 jaar geleden werd het wrak van de Titanic gevonden, ergens in de Noord-Atlantische oceaan. De meeste mensen kennen het verhaal vooral van de film, maar het is natuurlijk waargebeurd. En je kunt het wrak nu in VR bezoeken in Nederland

Titanic: An Immersive Voyage

In Titanic: An Immersive Voyage ervaar je het wrak zoals dat op 1 september 1985 werd ontdekt, nadat het 73 jaar verborgen had gelegen. Eenenveertig jaar later is het nog altijd een van de mooiste vondsten van de onderwatergeschiedenis. Maritiem historicus Ron zegt: “Tijdens de reis van de Titanic waren zowel de bemanning als de passagiers vol enthousiasme en vertrouwen, ondanks waarschuwingen voor ijsbergen van andere schepen in de omgeving. De Titanic was immers het grootste en meest luxueuze stoomschip van zijn tijd, een technisch wonder dat door velen als ‘praktisch onzinkbaar’ werd beschouwd.”

Titanic : An Immersive Voyage is in de Jaarbeurs in Utrecht te vinden en je kunt er naast het wrak de menselijke verhalen bij leren kennen. De tentoonstelling combineert meer dan 300 authentieke objecten, grootschalige immersieve omgevingen en dan dus een begeleide VR-expeditie waarmee bezoekers zelf kunnen afdalen naar de plek van het wrak.

In VR naar het wrak van Titanic

Bij de VR-ervaring ga je aan boord van een virtuele onderzeeër voor een afdaling naar de bodem van de Atlantische Oceaan op bijna 4 kilometer diepte. Je ziet het wrak van dichtbij in beeld, ongeveer zoals Robert Ballard en zijn team dat ruim veertig jaar geleden ook deden.

Niet dat het schip heel clean op de oceaanbodem ligt… Het was voor het de bodem raakte al in twee delen gebroken. Ook is er omheen een enorm puinveld van meerdere kilometers lang, waar duizenden persoonlijke bezittingen liggen.