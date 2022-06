​Sky Cruise: op vakantie in een voor altijd vliegende Titanic

Denk een KLM-vliegtuig, gecombineerd met de Hindenburg , een vleugje Titanic met nog wat kerncentrale. Het klinkt alsof we een bom maken, maar we maken Sky Cruise, een hotel in de lucht dat non-stop vliegt. Een innovatief wonder, maar hoe realistisch is het?

Het gevaarte zou door 20 elektrische motoren worden aangestuurd, via een kleine nucleaire reactor die eigenlijk werkt zoals een moderne mini-kerncentrale middels kernfusie. Het voordeel is dat je je eigen energie opwekt en dus eigenlijk nooit hoeft te landen: je kunt constant maar doorvliegen. Gasten moeten dus naar die nieuwe luchtlocatie toevliegen.

De onderstaande video liegt er niet om: Sky Cruise zou nogal een eyecatcher zijn in de lucht. Het zwevende hotel zou zo’n 5.000 gasten kunnen herbergen en bevat genoeg vertier. Restaurants, winkelcentra, zwembaden, sauna’s, fitnesscentra, een huisartsenpost, evenementenlocaties en meer. Typisch iets voor mensen die van cruises houden of op een heel decadente manier elkaar het ja-woord willen geven.

Al-Ghaili

Het meest bizarre is misschien nog wel zijn bron van inspiratie: een illustratie van Tony Holmsten voor de game Killer is Dead, waar weer een 3D-model uit Rusland voor een futuristisch cruiseschip was gerold. Toch is Al-Ghaili de gekste niet: hij heeft allerlei ondernemers om zich heen verzameld die geloven in dit project.

De vraag is niet alleen of je zo’n gevaarte de lucht wel in krijgt, maar natuurlijk ook in hoeverre het lijkt op een cruise en niet op een vliegtuig qua passagierservaring. Schreeuwende kinderen, stinkende medepassagiers, dronken ellendelingen: er zijn veel redenen waarom het eigenlijk helemaal niet altijd zo fijn is om met veel mensen hutjemutje te zitten. Aan de andere kant: op ‘s werelds grootste cruiseschip, de Harmony of the Seas, passen 6.000 passagiers (en dan ook nog 2.000 crewleden), en daar kun je ook best een rustig plekje zoeken.