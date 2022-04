​Je kunt straks in een zeppelin 'loungen' in de ruimte

Sinds er een eerste private missie succesvol is aangekomen op het International Space Station, dromen steeds meer mensen van wat er allemaal mogelijk is in de ruimte. Sowieso zijn er straks meerdere ruimtestations in de ruimte boven ons, maar dat niet alleen. Er zou ook een loungeplatform in de ruimte komen van Space Perspective.

Ruimtetoerisme

Ruimtetoerisme hoeft niet te betekenen dat je vastgemaakt in je stoel uit het raam naar de ruimte kijkt. We doelen dan niet op het maken van een ruimtewandeling, want dat is nog steeds een zeer gevaarlijk karwei, maar het is wel de bedoeling dat je straks in de ruimte wat vrijer kunt bewegen. Niet rechtop en stevig en strak in je stoel vastgemaakt, maar wat meer ontspannen: lekker loungen.

Het bedrijf Space Perspective heeft grote plannen op dat gebied. Het komt met ballonvluchten bij het randje van de ruimte. Ultraluxe ballonvluchten waarbij je lekker een beetje kunt loungen, aan de bar kunt hangen en kunt genieten van een badkamer met een prachtig uitzicht. Je wordt van alle gemakken voorzien: lekker eten, ligstoelen, cocktails, wi-fi, aangepast licht, interactieve schermen met informatie over je ‘vlucht’ en een telescoop om nog dieper de ruimte in te turen. Je moet wel zorgen dat je in de ligstoelen niet in slaap valt, want dat zou zonde zijn van de zes uur tijd die je hebt.