YouTube heeft tijdens YouTube Festival een inkijkje gegeven in de toekomst. Dat deed het niet alleen uit zichzelf: het had verschillende creators uitgenodigd om te verklappen wat hun plannen zijn voor 2027.

Epicentrum van cultuur

Country Manager Benelux Sam Vergauwen opende door te zeggen dat YouTubr nooit heeft gewacht op een focusgroep, maar dat het simpelweg een platform bouwde om mensen zelf hun doelgroep te laten vinden. Hij noemt YouTube het epicentrum van cultuur, waar 13 miljoen Nederlanders naar kijken. Als voorbeeld van het enorme bereik van het platform noemt hij bijvoorbeeld de Bankzitters, de groep YouTubers die de Ziggodome vaker uitverkochten dan menig artiest. “Elke vier dagen uploaden ze een video en die verkoopt qua kijkers de Arena 25 keer uit.”

Waar YouTube vorig jaar al aangaf dat het de televisie wil overnemen , is het duidelijk dat het platform dat nog steeds als grote missie heeft. Hij geeft als voorbeeld een YouTube-kanaal als Backrooms, dat begon op YouTube en inmiddels voor Kane Parsons een bioscoopfilm is geworden, mede dankzij filmhuis A24. Het publiek dat hij in vier jaar had opgebouwd ging massaal naar de film, omdat ze vertrouwen op wat deze creator maakt.

De avond draaide ook veel om hoe YouTubers allang niet meer een video online zetten en wachten. Er is een soort build-up: bijvoorbeeld door korte video’s te verspreiden via social media (of YouTube Shorts), als een soort ‘reclame’ die mensen naar de langere video stuurt. Dat zei bijvoorbeeld Marit Haegens-Brugman: dat dat een manier is om mensen naar de afleveringen van De Eerste Keer te krijgen. Daar zijn inmiddels twee seizoenen van, maar ze kon aankondigen dat er inmiddels nog twee seizoenen zijn besteld door Zapp.

NASA

Een ander voorbeeld ervan, maar dan meer extern, is van NASA. Bij de lancering van rondje-om-de-maan-missie Artemis II werd het niet alleen gelivestreamd vanuit het kanaal van NASA zelf, zoals gewoonlijk: er werden ook creators uitgenodigd die mensen meenamen in de lancering en hun reacties filmden. Jack Gordon bijvoorbeeld. Uiteindelijk waren er 4 miljoen kijkers naar de livestream, maar met alle YouTube-video’s erbij was dat nog veel meer. En die culturele relevantie ziet YouTube als de sleutel tot succes.

In Nederland zijn inmiddels meer dan 1.500 kanalen live die meer dan 100.000 abonnees hebben. Een aantal van de mensen achter die kanalen waren aanwezig tijdens YouTube Festival om een inkijkje te geven in wat zij van plan zijn in 2027.

Rhodé Kok

Rhodé Kok heeft aangekondigd dat ze haar YouTube-kanaal een restyle geeft en dat ze haar Rhodé Loopt Stage-serie gaat opvolgen met Rhodé In The Night, waarin ze nachtbaantjes gaat doen om het naar eigen zeggen weer zo ongemakkelijk mogelijk voor zichzelf te maken, want dat vinden haar kijkers nu eenmaal topvermaak. “Ik ben 21 jaar, net als YouTube. Ik heb altijd geleerd dat alles mogelijk is, maar waar begin je dan? Terwijl iedereen om me heen stages ging lopen, wist ik het nog niet. Dus ik besloot zelf werkervaring op te doen en dat te filmen. Mensen vonden het herkenbaar en vinden het leuk om me in heel oncomfortabele situaties te zien, zoals met een kater in een kinderdagverblijf moeten werken. Ik neem nu alles wat ik heb geleerd en neem dat mee in mijn nieuwe serie, van het schoonmaken van de wc’s in een bar tot de haven en ik neem mijn 175.000 kijkers mee.”

Touzani

Touzani voelt zich thuis in de Arena want ook die plek ademt voetbal, zijn grote passie. Hij is van plan om met FC STRAAT – The Movie te komen, die exclusief op YouTube te zien zal zijn. “Op YouTube geven mensen mij hun tijd, het meest waardevolle dat we als mens hebben. En zo kwam ik terecht in Ronaldo’s achtertuin. Voetballen was altijd wat ik het liefst doe en ik wilde anderen inspireren om dat ook te doen: kinderen zitten maar op schermen te turen. Ik wilde bedenken hoe we kijktijd veranderen in speeltijd. Zo kwam ik onder andere op Street Captains, een wedstrijd met merken om het veld en 25 spelers uit dat ecosysteem zijn inmiddels profs geworden. We doen het om te zorgen dat kinderen na het kijken zelf naar buiten gaan. En merken: je koopt niet gewoon een advertentie, je sponsort een beweging die echte kansen creëert voor kinderen. Street Captains keert ook zeker terug.”

Haegens Media

Marit Haegens-Brugman van Haegens Media (bekend van onder andere Dylan Haegens) heeft al jaren content gemaakt voor jonge mensen via comedy sketches, en er zijn zelfs films uit voortgekomen. Het is niet gewoon een kanaal, het is een hele productiemaatschappij. “We hebben nu een YouTube-first serie gemaakt waarin we 5 kinderen volgen bij belangrijke ‘eerste keren’ in hun leven. We gaan nu seizoen 3 en 4 maken in samenwerking met Zapp.” Marit en Dylan zijn gestart met YouTube op basis van een onderbuikgevoel.

“We begonnen met trial and error: na 15 jaar op YouTube leer je dat je niet meer de click-through-rates moet gebruiken, maar juist de retentie. Die inzichten gebruiken we om onderwerpen te kiezen die goed werken op ons kanaal. En we hebben een ecosysteem om onze content gebouwd: we a/b-testen thumbnails en titels, we zetten korte filmpjes op social media om mensen hun aandacht te trekken en: heel belangrijk, we hebben de thumbnails van seizoen 1 nog zitten aanpassen: hiermee kregen we zo weer 100.000 kijkers extra. Op YouTube is je oude content niet dood: je hele catalogus kan voor je werken.”

Average Rob

De Belgische Average Rob was er ook. Hij leidt merken als Turbo, TouT bien en Patate ten zet zijn community in om een heel ecosysteem voor zichzelf te bouwen, waarin hij ook de kans heeft om diepgaande docu’s te schieten. “Ik hou van de chaos van meerdere dingen tegelijk doen. Ik maak video’s, ben deel van een DJ-duo, maar ik heb ook mijn eigen biermerk, snackbarketen en sportevenementenorganisatie. Ik vind het vooral leuk om live events te doen, want dan ontmoet je de abonnees. De kracht van YouTube is dat je zoveel authenticiteit krijgt: als ik een nieuw frietkot open dan is dat meteen een succes omdat mensen het op YouTube zien en deel willen uitmaken van de community.” Volgend jaar wil hij dan ook nog meer van dit soort events doen, naast nieuwe documentaires maken.