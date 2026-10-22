Meta moet 25 miljard dollar neertellen omdat het loog over hoe het met de gegevens van gebruiker is omgegaan. Facebook wist dat er derden bij de informatie over gebruikers konden komen.

25 miljard dollar boete

Het is geen kleine boete: 25 miljard moet Meta wel voelen. Het zou gebruikers hebben misleid over wie hun gegevens ko zien en hoe ze werden gebruikt. En dat is niet het ergste: het zou hierover gelogen hebben. In New Mexico ontving Facebook dan ook het nieuws dat het zo’n monsterboete moet gaan betalen.

In augustus kreeg Meta nog opgelegd om een half miljard dollar te betalen, maar dat was door wat het heeft gedaan met de mentale gezondheid van jongeren. Nu valt er in die staat dus weer een flinke klapper te verwerken: het is een hele hoge boete. En het lullige is: het heeft niks te maken met wat er nu speelt bij het social medium. Het gaat om het hele Cambridge Analytica-verhaal uit 2016. Het zou er namelijk mede voor gezorgd hebben dat President Trump werd werd verkozen.

Cambridge Analytica

De gebruikersgegevens werden namelijk misbruikt om zo gerichte advertenties te plaatsen. Dat is een van de grootste internetschandalen ooit. Het werd ook uiteindelijk pas in 2018 gestopt, de samenwerking met Cambridge Analytica. En ja, als je zoveel mensen op je social medium hebt, dan tikt het al snel aan wanneer er een boete volgt. Het zou zich meer dan 43 miljoen keer schuldig hebben gemaakt aan overtredingen van consumetewetgeving in New Mexico en daar moet het nu voor betalen.

Nu is het niet zo dat je als gebruiker dan iets kunt claimen: het geld gaat naar het onderwijs in de staat. Meta ligt inmiddels ook alweer op vele fronten onder vuur: je zou je bijna afvragen of het niet een soort advocatenkantoor is in plaats van een social medium: zoveel rechtszaken zijn er. Tegenwoordig draait dat vaak om kunstmatige intelligentie of de manier waarop veel jongeren toch hevig verslaafd raken aan bijvoorbeeld Instagram. Het opvallende is ook dat veel andere social mediums wel schikken voor het tot een rechtszaak komt, maar dat Meta altijd wil vechten. En ja, wie vecht kan klappen verwachten, zoals deze van 43 miljard.