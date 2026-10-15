Google had het al aangekondigd, maar nu komt het er ook echt aan: de optie om met een gifje te reageren op YouTube . Hierdoor wordt het nog meer een social media-achtig platform en kunnen mensen zich weer op een andere manier uiten. Wel gaat de uitrol eravan wat rommelig.

YouTube staat gifjes toe

Hoewel, of je echt over ‘rommelig’ kan spreken: het gaat vooral vrij langzaam. Sommige mensen kunnen het al, maar het gros is er nog niet toe in staat om gifjes te plaatsen in reacties op YouTube. Bovendien is het sowieso wel een beperkte mogelijkheid in die zin dat je niet je eigen gifjes lijkt te kunnen toevoegen. Je moet het dus doen met de gifjes uit de bieb van YouTube. Of die galerij erg groot is is moeilijk te zeggen, want we hebben de functie nog niet.

Het idee om gifjes te kunnen sturen is natuurlijk geweldig: het gemiddelde groepsgesprek op WhatsApp barst ook van de gifjes. Het maakt het makkelijker om een reactie te geven en je emoties te uiten zonder dat je zelf woorden hoeft te zoeken. Eén van onze favorieten is bijvoorbeeld Homer in de heg. De vader van Bart Simpson die een beetje ongemakkelijk achteruitloopt om in de heg te eindigen is ideaal als je bijvoorbeeld wil laten zien dat je je even verstopt voor het gesprek wat gaande is. Al gebruik ik hem ook vaak op WhatsApp als ik heel lang geen antwoord krijg en dat precies op een moment dat ik een gevoelige vraag stel.

Betere reacties

We verwachten niet dat YouTube het mogelijk maakt om gifjes zelf te uploaden: het wordt dan weer een extra ding dat moet worden gecheckt op zaken die niet door de beugel kunnen. Het is waarschijnlijk dus wel verstandig om het bij een eigen bieb te houden, al is het wel de vraag of die groot genoeg is om al die verschillende memes en emoties te kunnen vertegenwoordigen. In ieder geval verandert het reacties op YouTube wel extreem: tot op heden waren emoji alleen mogelijk, nu wordt dat dus een stuk meer, dat er bovendien ook een stuk levendiger uitziet. Het wordt daarmee wellicht ook interessanter om te reageren, omdat je meer over en weer kunt sturen zonder over teksten te hoeven nadenken. En ja, meer interactie is natuurlijk precies wat YouTube wil, want meer engagement betekent dat mensen langer op het platform blijven.

Het is wel jammer dat het niet volop voor iedereen beschikbaar is, maar tegelijkertijd is dat een kwestie van tijd.