Nederlandse merken kunnen nu makkelijker samenwerken met creators op YouTube , want YouTube Shopping is vanaf maandag beschikbaar. Dat heeft YouTube bekendgemaakt tijdens zijn YouTube Festival. Het start meteen met een grote nieuwe samenwerking met Bol.com.

YouTube Shopping

YouTube Shopping werkt samen met Team5pm van SAMY om YouTube Shopping groter te maken. Het schrijft: “YouTube Shopping creëert een naadloos ecosysteem dat creators, retailers en kijkers met elkaar verbindt. Het stelt kijkers in staat om eenvoudig producten te ontdekken en direct aan te schaffen vanuit video's die zijn gemaakt door creators die ze vertrouwen. Op hun beurt verdienen creators een nieuwe stroom aan affiliate-inkomsten door producten te taggen, terwijl retailers via deze vertrouwde stemmen een direct kanaal krijgen naar een zeer betrokken publiek, wat de verkoop op een natuurlijke manier stimuleert.”

YouTube verwijst naar shoplog-video’s, unboxings en get ready with me-video’s, waarbij creators hun favoriete producten laten zien, die ze vervolgens met shopping makkelijker aan de man kunnen brengen. Kijkers zouden dagelijks gemiddeld 110 miljoen uur aan shopping-gerelateerde video's kijken op het platform. Specifiek in Nederland voeren dit jaar meer dan 8 miljoen ingelogde gebruikers shopping-gerelateerde zoekopdrachten uit op YouTube.

Commissies

Het is voor creators ook interessant, stelt YouTube, omdat er veel te verdienen valt: “Zo zien we dat de wereldwijde uitbetalingen aan creators via YouTube Shopping-commissies tussen het eerste kwartaal van 2025 en het eerste kwartaal van 2026 met meer dan 100% op jaarbasis zijn gestegen.” Er worden ook diverse tools uitgerold vanaf maandag zodat Shopping kan worden gebruikt. Zo zal AI automatisch producten in de video taggen, kunnen creators met minimaal 500 abonnees al meedoen en zijn er nieuwe kijkervaringen waarbij mensen onder andere op hun televisie direct kunnen shoppen.