Instagram stopt met de shoptab: wat gebeurt er met shopping?

Instagram haalt de shoptab uit de app. Het shopping-tabblad is niet meer in het menu te vinden, nadat het pas vorig jaar werd geïntroduceerd. Vanaf februari ziet het menu in Instagram er dus anders uit.

Kortom, er wordt eigenlijk wat meer ruimte gemaakt voor Reels. Dat verbaast ons niets: TikTok is een enorme na-aper van TikTok en heeft Reels ook echt als antwoord op dat social medium gemaakt. Geen originele keuze, wel een goede keuze: Reels is enorm populair. Logisch dus dat Instagram daar liever ruimte voor wil in de navigatie, in plaats van hoe het nu is, namelijk alle mogelijkheden om content te maken onder één knop. Op zich is dat wel een goed idee: hoewel Instagram alle contentvormen liever op één hoop ziet, worden Reels door veel mensen toch nog wel even als iets anders gezien. Plus, als Instagram Reels nog groter wil maken, zal het daar sowieso meer plaats voor moeten maken.

Instagram schrijft: “Vanaf februari veranderen we de navigatie van Instagram om het makkelijker te maken voor mensen om dingen te delen met hun vrienden en contact te maken met mensen die dezelfde interesses hebben. De navigatiebalk onderaan de app heeft voortaan de snelkoppeling voor het maken van content in het midden en Reels aan de rechterkant. Als onderdeel van deze verandering wordt het tabblad Instagram Shop verwijderd. Je kunt nog steeds je winkel op Instagram instellen en gebruiken, omdat we blijven investeren in winkelervaringen die de meeste waarde bieden voor mensen en bedrijven in de feed, stories, reels, advertenties en meer.”

Instagram Reels

Toch moeten we het ook even hebben over dat shoppen op social media. Enerzijds werkt het als een trein: komt er een zeer gepersonaliseerde advertentie voorbij terwijl je door de Stories tikt, dan zijn veel mensen toch geneigd om een aankoop te doen. Echter lijken we vooral graag ‘per ongeluk’ te willen winkelen. Blijkbaar wordt de shoppingtab van Instagram niet zoveel gebruikt als Instagram zou willen, anders zou hij immers niet worden weggehaald. Eerder stopte TikTok al met shopbare livevideo’s, omdat we daar in het Westen maar weinig interesse in lijken te hebben. Overigens lopen ze in China juist als een trein.

We kunnen dus maar beter wat advertenties voorgeschoteld krijgen dan dat we er zelf actief op tikken. Dat is ook wel logisch: we zijn natuurlijk gewend om zelf naar een online winkel te gaan en daar te shoppen: we associëren social media toch meer met ‘social’. Instagram lijkt dat ook door te hebben. Het geeft zelf aan dat het de Instagram-ervaring wil ‘simplificeren’. Volgens het social medium blijft shoppen wel een belangrijke factor, maar er klinken ook stemmen die zeggen dat Instagram dat shopping aanzienlijk wil afslanken. Merken we er veel van? Waarschijnlijk niet echt: de advertenties tussen de content door blijven zeker wel bestaan.