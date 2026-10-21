



Er worden bovendien vaker dingen van Google verwijderd. De knop is wel al weg bij de Shorts. Daarnaast heeft het bijvoorbeeld ook wel eerder de counter weggehaald. Het is niet duidelijk hoe groot de test nu is. Wel valt op dat veel mensen het online melden, maar hij tegelijkertijd bij ons nog zichtbaar is.





Het is wel eens tijd dat het niet meer bij tests blijft. Het worstelt al sinds 2021 met de dislikeknop. Het wilde er toen creators mee beschermen. Waarom hij uiteindelijk toch is gebleven is niet helemaal duidelijk. Het is wel een goede manier om YouTube te vertellen wat je wel of niet wil zien in je algoritme. Het is dus niet zozeer persoonlijk naar de creator toe, maar meer voor je eigen YouTube-ervaring





Misschien zou de knop een andere naam kunnen krijgen, zoals ‘Laat mij dit meer zien’.

Althans, het gaat niet helemaal om verwijderen: de knop wordt verstopt onder het menu met de drie puntjes. Het is op zich eigenlijk wel een logische keuze: al had hij er wat ons betreft wel helemaal afgemogen. Het is negatief, het is niet opbouwend: wat hebben we eigenlijk aan de knop? Als content niet door de beugel kan, dan kun je het melden op een andere manier.