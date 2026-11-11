Van 0 naar 180 km/u in slechts 2,15 seconden. Twee BASE-jumpers hebben in Slovenië een spectaculaire stunt uitgevoerd met de grootste menselijke katapult ter wereld. Het leverde meteen twee Guinness World Records op.

Je moet er maar opkomen. In plaats van vanaf een hoge berg of wolkenkrabber te springen, besloten twee ervaren BASE-jumpers zichzelf met een gigantische katapult de lucht in te laten schieten. En niet zomaar ergens, maar vanuit de 360 meter hoge schoorsteen van Trbovlje in Slovenië. De Franse Fred Fugen (47) en de Spaanse Dani Roman (35) bereikten daarbij een snelheid van 180 kilometer per uur in slechts 2,15 seconden. Een bizarre stunt die op 5 november 2026 werd uitgevoerd en uiteindelijk twee wereldrecords opleverde.

De twee extreme sporters werkten voor het project samen met Red Bull en het Sloveense DD Squad, een team van stuntacrobaten en ingenieurs. Speciaal voor de stunt bouwden ze een 60 meter hoge katapult in het bovenste gedeelte van de schoorsteen, die bekendstaat als de hoogste van Europa. Het doel was om de twee mannen met enorme kracht verticaal de lucht in te lanceren, waarna ze hun vlucht zouden voortzetten en uiteindelijk met een parachute veilig op de grond moesten landen.

Van 0 naar 180 km/u in 2,15 seconden

De cijfers achter de stunt zijn minstens zo indrukwekkend als de beelden. De speciaal ontwikkelde katapult maakte gebruik van een veersysteem van twee ton, waarmee de sporters binnen enkele seconden naar 180 kilometer per uur werden versneld. Tijdens de lancering kregen ze krachten tot 4,2G te verwerken. Dat betekent dat hun lichaam tijdelijk meer dan vier keer de normale zwaartekracht ervoer.

Na het verlaten van de lanceercapsule schoten Fugen en Roman verder omhoog, totdat ze het hoogste punt van hun vlucht bereikten. Daar ervoeren ze heel even een gevoel van gewichtloosheid, voordat de zwaartekracht het overnam en ze weer naar beneden begonnen te vallen. Tijdens die vrije val bereikten ze opnieuw vergelijkbare snelheden. Uiteindelijk openden beide mannen hun parachutes en landden ze veilig op de grond.

Voor Dani Roman was vooral het moment van lanceren een bijzondere ervaring. Volgens de Spanjaard begint de spanning al tijdens het aftellen, wanneer je weet dat je binnen enkele seconden met enorme kracht omhoog wordt geschoten. Vervolgens lijkt de tijd even stil te staan wanneer je het hoogste punt bereikt, voordat de vrije val begint. Roman omschreef de ervaring als surrealistisch, maar vooral ook ontzettend leuk.

Twee wereldrecords in één project

De stunt leverde twee nieuwe Guinness World Records op. Tijdens een individuele lancering bereikte Dani Roman een verticale hoogtewinst van 100,36 meter, waarmee hij het record vestigde voor de grootste hoogte bereikt met een menselijke katapult. Vervolgens gingen de twee sporters tegelijkertijd de lucht in voor een tweede recordpoging.

Bij die gezamenlijke lancering bereikte Roman een hoogtewinst van 75,97 meter en Fugen 75,75 meter. Samen was dat goed voor 151,72 meter, waarmee ook het wereldrecord voor de grootste gecombineerde hoogtewinst met een menselijke katapult werd gevestigd. De records hebben betrekking op de hoogte die de sporters dankzij de lancering aflegden, niet op de totale hoogte boven de grond.

Voor Fugen, die al jarenlang tot de bekendste namen binnen de BASE-jumpwereld behoort, was het een compleet nieuwe ervaring. De Fransman heeft eerder deelgenomen aan spectaculaire wingsuitprojecten, waaronder een formatievlucht boven de Mont Blanc. Toch was deze lancering volgens hem nauwelijks te vergelijken met eerdere sprongen. De combinatie van een enorme versnelling, een verticale lancering en de daaropvolgende vrije val maakte de stunt bijzonder onvoorspelbaar.

Tweeënhalf jaar voorbereiding voor enkele seconden spektakel

Hoewel de daadwerkelijke lancering slechts enkele seconden duurde, ging er een enorm voorbereidingstraject aan vooraf. Het idee ontstond tijdens het project Ultimate Aerial Obstacle Course, waarbij Dani Roman eerder betrokken was. Vanuit dat concept begonnen de sporters en ingenieurs te onderzoeken of het mogelijk was om een BASE-jump niet met een traditionele sprong, maar met een mechanische lancering te beginnen.

De ontwikkeling nam uiteindelijk tweeënhalf jaar in beslag. De eerste experimenten vonden plaats met een kleine katapult boven water. Daarna volgden tests met constructies van zes meter hoog en uiteindelijk een twaalf meter hoge versie bij Sass Pordoi in Italië. Tijdens die laatste tests werden de sporters al blootgesteld aan versnellingen van ongeveer 4G, zodat ze konden wennen aan de krachten die bij de uiteindelijke lancering zouden optreden.

Voor de stunt in Slovenië werd het systeem opgeschaald naar een constructie van 60 meter. Alleen al de bouw van deze installatie in de schoorsteen nam ongeveer twee maanden in beslag. Volgens Gašper Novak, CEO van DD Squad, werkte het team zes dagen per week en vaak veertien uur per dag aan het project. De ingenieurs brachten zelfs een nacht boven in de schoorsteen door om de werkzaamheden voort te kunnen zetten.

De grootste uitdaging was volgens Novak niet om zoveel mogelijk kracht op te wekken, maar om die kracht volledig gecontroleerd over te brengen. Bij een lancering waarbij mensen binnen enkele seconden zulke extreme snelheden bereiken, is er immers nauwelijks ruimte voor fouten. De constructie moest daarom niet alleen krachtig genoeg zijn, maar vooral ook voorspelbaar en veilig functioneren.

De grenzen van BASE-jumpen verleggen

BASE-jumpen is een extreme sport waarbij deelnemers vanaf vaste objecten springen en vervolgens met een parachute landen. De naam BASE verwijst naar de vier soorten objecten waarvan traditioneel wordt gesprongen: gebouwen, antennes, brugoverspanningen en natuurlijke rotsformaties. Anders dan bij parachutespringen vanuit een vliegtuig begint een BASE-jump meestal op relatief geringe hoogte, waardoor er minder tijd beschikbaar is om te reageren als er iets misgaat.

Met de Human Catapult-stunt hebben Fugen en Roman een compleet andere manier gevonden om zo'n sprong te beginnen. In plaats van zichzelf simpelweg van een object te laten vallen, gebruikten ze een mechanische installatie om eerst met enorme snelheid omhoog te worden gelanceerd. Dat maakt de stunt niet alleen spectaculair om te zien, maar ook technisch bijzonder.

Of we in de toekomst vaker dergelijke lanceringen gaan zien, is nog maar de vraag. De voorbereiding kostte jaren en vereiste een gespecialiseerd team van ingenieurs en ervaren extreme sporters. Voor Fugen en Roman was het in ieder geval een geslaagd experiment. Ze landden allebei veilig, vestigden twee wereldrecords en bewezen dat zelfs binnen een sport als BASE-jumpen nog compleet nieuwe uitdagingen te bedenken zijn.

Photo Credits: Samo Vidic & Joerg Mitter / Red Bull Content Pool.