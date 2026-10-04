YouTube Shorts krijgt een update die waarschijnlijk bij veel mensen goed zal landen. Er zijn veel wensen voor de korte, verticale video’s op YouTube, en Google voldoet nu aan een van die wensen. Het heeft besloten dat het minder rommel door je feed heen zet.

YouTube Shorts

Mensen willen graag originele content zien en dat krijgt nu meer prioriteit op YouTube Shorts. Google laat weten dat het om de Shorts-ervaring voor iedereen te verbeteren, het de systemen die het gebruikt voor het aanraden van video’s aanpast. Zo wordt content die opnieuw geüpload wordt minder belangrijk gemaakt en is er dus meer ruimte voor originele content. Zo hebben de mensen die dat meer verdienen ook een grotere kans om te groeien.

Kanalen die worden aangemerkt als hoofdzakelijk gericht op het verzamelen of opnieuw uploaden van video's van andere makers zonder noemenswaardige wijzigingen, krijgen dus minder bereik binnen de Shorts-feed. Het wordt dus meer gewaardeerd als mensen hun eigen perspectief toevoegen aan een video of helemaal van 0 maken.

Google laat weten: “Creatieve formats vormen een levendig onderdeel van YouTube. In plaats van kleine technische aanpassingen of wijzigingen op basis van templates door te voeren puur om een video te veranderen, kun je je beter richten op het inbrengen van je eigen stem, storytelling of onderscheidende visie.”

Herplaatste content

Het is dus niet zo dat herplaatste content helemaal niet mag, maar de kans dat veel anderen het te zien krijgen wordt simpelweg kleiner omwille van originele content. Verder wil YouTube Shorts in het algemeen belangrijker maken. Zo test het op dit moment de optie om Shorts meteen te tonen zodra je de YouTube-app opent.

YouTube Shorts zijn gemaakt als antwoord op de snackbare video’s van TikTok en het doet het erg goed. YouTube probeert het ook aantrekkelijker te maken voor creators om deze korte video’s te maken. Het is wel heel wat anders dan normale YouTube-video’s. Niet alleen qua verticaal versus horizontaal, maar ook door de lengte die veel korter is en het toch wel wat andere publiek dat je ermee aan kunt boren.