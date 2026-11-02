Voor wie vaker mijn artikelen leest, moet het geen al te grote openbaring zijn. Ik ben namelijk bepaald geen fan van sociale media. Behalve apps en emails - die ik binnen deze context niet als de door mij gewraakte sociale media beschouw - vind ik sociale media over het algemeen weinig aan mijn leven toevoegen. Ik heb met de meeste sociale media weliswaar geëxperimenteerd en beschik over zgn. inlogaccounts als ik eens iets wil opzoeken of ergens wil inloggen zonder een nieuw wachtwoord aan te maken.

Echter, om op regelmatige basis korte vluchtige berichtjes te posten, vind ik doodzonde van mijn tijd en energie. Dit gezegd hebbende, vind ik het dan wel weer een uitdaging om langere hersenspinsels, zoals dit artikel, op het internet te posten. Hierbij gaat het mij dan vooral om doorwrochte artikelen over wetenschap, techniek, filosofie en internetveiligheid. Nou ja, iedere gek zijn gebrek, zal ik maar zeggen. Ik hoop vurig dat iemand er af en toe iets van opsteekt?

Groepsdruk en uitsluiting

Het daadwerkelijke probleem dat ik heb met sociale media is dat ze vluchtig zijn en gebaseerd op een vorm van groepsdruk en daarmee impliciet uitsluiting. Dit lijkt misschien op het eerste gezicht niet meteen zo, maar groepsdruk en 'fear of missing out' zijn de belangrijkste aanjagers van het gebruik van sociale media. Sociale media zijn een enorm opgeblazen versie op steroids van meer natuurlijke sociale interacties.

In de echte wereld worden sociale interacties meestal ingebed in sociale structuren, terwijl op sociale media onderwerpen eigenstandig enorm kunnen worden uitvergroot en slechte intenties bovendien een stuk lastiger zijn te onderscheiden van goede intenties. Eerder schreef ik al dat onze breinen - en tienerbreinen en breinen van adolescenten in nog veel sterkere mate - hier gewoon heel erg slecht mee om kunnen gaan. Sociale media maken inmiddels veel (jonge) mensen bewezen ongelukkiger!

AI to the rescue

Maar nu lijkt er misschien toch redding te komen uit een onwaarschijnlijke hoek. Binnen een (aantal) jaar zullen AI-bots het internet en sociale media grotendeels hebben herschreven. Er komt een moment dat je alleen nog maar met tools als pangram.com kunt bepalen wat AI-gegenereerd is en wat daadwerkelijk door mensen is gemaakt. Nu hoeft AI-gegenereerd absoluut niet te betekenen dat het ondeugdelijk is. Voor functionele, commerciële of doelgerichte informatie kan het daarentegen heel goed toepasbaar zijn.

Als het echter gaat om opinies, zoals dit artikel of veel posts op sociale media, dan is het toch wel prettig als je weet of er een mens van vlees en bloed achter zit of niet. En niet een of andere bot aangestuurd door politieke partijen, influencers, oplichters, dictatoriale regimes of partijen met een politieke agenda.

Begin van het einde voor sociale media?

Het is echter zeer wel mogelijk dat je juist dat onderscheid op sociale media binnen afzienbare tijd niet meer kunt maken. Pangram is vooral bekwaam in het onderscheiden van AI- of mensgegenereerd met betrekking tot grotere stukken tekst. Veel posts op sociale media zijn waarschijnlijk te kort om betrouwbaar te kunnen onderscheiden.

Stiekem hoop ik dat dit tot gevolg heeft dat mensen zich langzamerhand zullen afkeren van sociale media in hun huidige vorm. Oké, tieners zullen 'brainrot' en andere onzinnige filmpjes blijven kijken en ook volwassenen zijn hier niet helemaal immuun voor. Toch zou de toekomstige stroom AI-content op sociale media weleens het begin van het einde voor sociale media in hun huidige vorm kunnen betekenen.

Eindelijk noodgedwongen kritischer?