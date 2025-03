Google: ‘Nieuws heeft geen invloed op advertentie-inkomsten’

Google heeft getest wat het weglaten van Europees nieuws nu precies voor invloed heeft op de advertentie-inkomsten. Het blijkt nagenoeg niet uit te maken. In een test liet het bij een kleine groep gebruikers geen nieuws zien in de zoekmachine en Google Nieuws en het merkt hierdoor geen dip in de inkomsten vanuit advertenties.

Snippets

Dat Google snippets van teksten van de Europese nieuwsmedia laat zien in de zoekmachine, het Discover-tabblad en het nieuwstabblad blijkt niet van invloed op de inkomsten van Google. Althans, niet in zoverre dat het er last van heeft. Het zag dat het aantal dagelijks actieve Google-gebruikers tijdens de tekst wel met 0,8 procent dalen, maar de inkomsten aan advertenties leden daar niet onder.

Het schrijft: “De inkomsten uit zoekadvertenties voor zowel de ingelogde subset als de populatie als geheel vertoonden geen enkele daling, statistisch significant of anderszins. Dit was ondanks een 0,77% daling in DAU’s voor zoekopdrachten. De betrouwbaarheidsintervallen geven aan dat kleine effecten van 0,50% zouden zijn gedetecteerd.” De test werd in 8 Europese landen uitgevoerd, waaronder Nederland en België. Wel gaat het om een procent van de gebruikers die geen snippets meer te zien kregen. Inmiddels is het experiment afgelopen sinds 31 januari en ziet iedereen de previews weer.