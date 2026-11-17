Grand Theft Auto verschijnt over één dag en de spanning is bijna niet meer te houden. Gelukkig zijn er genoeg inhakers om van te genieten, al zijn dat niet altijd inhakers op sociale media: deze game gaat zo ver dat er ook inhakers in het echte leven zijn...

GTA Flu

De Man Flu is erg, maar scholen zijn bang voor de GTA Flu: gaan er nog wel kinderen naar school op donderdag of vrijdag, wanneer de game net uit is? Er is een school die de oplossing heeft: prijzen geven aan kinderen die dus juist wel hun gezicht laten zien op school.

Vrij om te spelen

Logitech heeft juist besloten om zijn personeel één extra betaalde verlofdag per jaar te geven. Het heet Logi Game Day en alle 7.000 medewerkers mogen op 19 november gratis vrij. De CEO, Hanneke Faber, zegt dat het bedrijf hiermee wil erkennen dat gamen ook positieve kanten heeft en dat het geen tijdverspilling is.

GTA 6-codes uit een doosje lezen

Sommige mensen melden dat de code van hun game in doosje al gebruikt zou zijn. Heel erg balen natuurlijk, en de geruchten gaan dat het misschien op de onderstaande manier is gelukt om de code te ontfutselen. Al wordt er ook volop gezegd dat dit nep is:

De controller met bestelknop

Thuisbezorgd heeft een ludieke actie waarbij je een gamecontroller kunt winnen met een extra knop om eten te bestellen. Zo kun je metene je favoriete maaltijd bestellen, zonder dat je helemaal door een bestelproces heen moet. Thuisbezorgd laat weten: "Wie weleens een cheat code heeft gebruikt, weet dat een beetje hulp tijdens het gamen welkom kan zijn. Thuisbezorgd.nl lanceert daarom een gamecontroller voorzien van een extra knop met het Thuisbezorgd-logo: de Cheat knop. Deze Cheat knop geeft je misschien geen extra levens of nieuwe vaardigheden, maar helpt gamers wel op een andere manier: door een bestelling te plaatsen terwijl zij zich op hun game blijven concentreren." De controller is door Robot Kittens ontworpen en laat je je met een speciale code inloggen om je maaltjd te bestellen. Druk je per ongeluk op de knop, dan kun je binnen drie minuten weer drukken om je bestelling ongedaan te maken. De winactie vindt plaats op sociale media en loopt tot het met 20 november. Je krijgt naast de controller 300 euro aan besteltegoed.

Zelfs de politie wil dat de game uitkomt

De Nederlandse politie doet ook mee

De Nederlandse politie haakt ook in op GTA 6 en wel om mensen te werven voor het politievak. Met drie shorts hoopt het mensen te inspireren om voor dit beroep te kiezen. We hopen dat GTA er wel iets beter uitziet dan deze haperige graphics, maar dat is natuurlijk juist de charme die deze filmpjes extra zal doen opvallen.

Weer eens wat anders dan een samenleefcontract

PC-gamers moeten nog even wachten