Grand Theft Auto VI is na twee keer uitstel eindelijk klaar. Niet dat de ontwikkelaars nu achterover kunnen hangen, maar de game is in ieder geval zodanig ver dat Rockstar hem als ‘af’ heeft bestempeld. Hij kan ook vanaf nu worden gepre-download, zodat gamers precies zodra het kan op de 19e kunnen spelen en niet eerst op een download hoeven te wachten.

Pre-orders van GTA VI

Mensen die bijvoorbeeld bij Mediamarkt het spel hebben besteld moeten echter met het pre-loaden wachten tot 12 november, want dan wordt het spel bezorgd. Je bent dan alsnog ruimschoots op tijd om de game te pre-loaden.

GTA VI is een van de grootste gamereleases allertijden en iedereen houdt dan ook zijn adem in tot volgende week. Rockstar-moederbedrijf Take-Two is nu al dik tevreden over het spel, gekeken vanuit financieel oogpunt. De pre-orders zijn namelijk nog veel hoger dan het had verwacht. Hoe hoog ze precies zijn, dat is onbekend, maar schattingen zouden er in de eerste twee weken nadat de pre-orders openden al meer dan 7,7 miljoen stuks van de game zijn verkocht.

Rockstar

Er is nog wel wat te doen rondom het niet bestaan van een fysieke versie van de game. Mensen die het spel hebben gepre-orderd hebben geen fysieke disc in de bus straks, maar een doosje met een gamecode erin. Niet iedereen is daar fan van, want het betekent onder andere dat wanneer Rockstar de servers offline gooit, er helemaal geen game meer voor je is, maar tegelijkertijd is dit wel waar de gamesindustrie naartoe gaat.

GTA VI belooft een Bonnie & Clyde-achtig verhaal te zijn waarin we ditmaal voor het eerst een vrouwelijke hoofdrol verwelkomen in de franchise. Dat mocht ook wel, nadat we in GTA V maar liefst drie hoofdrollen hadden die allemaal door mannen werden ingevuld. GTA VI draait om Lucia Caminos die uit de gevangenis van Leonida komt en vooral aan armoede wil ontsnappen. Jason Duval is haar vriendje, die niet onbekend is in de drugssmokkel. Hij wil echter juist een wat rustiger bestaan. Ze kunnen nadat ze in een crimineel complot belanden alleen nog op elkaar aan om te overleven.

Satire