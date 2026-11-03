Rockstar heeft eindelijk laten weten wanneer je Grand Theft Auto VI kan preloaden en dat is al bijna: vanaf 10 november kun je het spel vast 'klaarzetten' voor als je het eenmaal mag spelen. Ook weten we nu hoeveel ruimte dat opeist op je console.

GTA 6

Om middernacht op 10 november kun je GTA 6 downloaden , al maakt het uiteraard niet uit of je het doet op dat moment of iets later. Overigens is het op Xbox wel iets later: PlayStation 5 heeft de 'preloadprimeur' en Xbox gaat dan een uurtje later live. Je kunt het spel vast installeren, zodat je op 19 november meteen kunt spelen en niet eerst op je tanden hoeft te bijten terwijl het spel downloadt voor je het kan spelen.

Je kunt op dit moment dus nog even niets doen, behalve wachten tot het 10 november is. Hoewel: je kunt natuurlijk wel zorgen dat je genoeg ruimte vrij hebt op je console om ook daadwerkelijk de download te laten passen. Rocksta geeft aan dat er 212 GB aan schijfruimte nodig is en dat is waarschijnlijk de PlayStation 5-versie. Hoe groot de Xbox-variant is, dat is niet duidelijk.

Leonida

Verder komt Rockstar ook nog met een cadeautje, namelijk een printbare poster met de cover art van de game en een kaart van spelwereld Leonida. Die kun je dan downloaden en printen of op je telefoon weergeven. Er komt ook een fysieke versie van uit in de Rockstar Store. Koop je iets anders in de store, dan krijg je de poster er bovendien gratis bij.

Leonida is trouwens de staat waarin Grand Theft Auto VI zich afspeelt. De stad is Vice City, dat niet losjes, maar vrij duidelijk is gebaseerd op Miami. Rockstar is ook al een tijdje volop reclame aan het maken in die stad, want dat past natuurlijk goed bij de game. Het strand, de palmbomen, de adembenemende zonsondergangen: dat wordt straks genieten, zeker nu de wintermaanden ingaan.

Consoles, nog geen PC

Grand Theft Auto VI verschijnt op 19 november op Xbox Series en PlayStation 5. Op een later moment komt hij ook naar de PC: er is iets gezegd over een PC-release in het eerste kwartaal van 2027 en dat zou heel vroeg zijn: bij GTA V moesten gamers anderhalf jaar (!) wachten tot ze het spel op de computer konden spelen.

Het is ook maar afwachten of gameconsoles in de afprijzing gaan voor Grand Theft Auto VI. Het is natuurlijk wel Black Friday, maar tegelijkertijd zorgt die game er juist voor dat genoeg mensen de spelcomputers ook voor het volle pond kopen. En dat volle pond is een flinke prijs na een verhoging: PlayStation 5 kost 749,99 euro. De Xbox Series X is zelfs meer dan 1.000 euro.

Het is dus te hopen dat je al een console in huis hebt, en anders is het afwachten of er nog een Black Friday-aanbieding komt en die dan hopelijk niet meteen is uitverkocht als de hype tot zijn hoogtepunt komt op 19 november.