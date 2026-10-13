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gta 6

Bronnen verklaren: GTA VI verschijnt in Q1 van 2027 op de pc

GamingdoorLaura Jenny
PC-gamers kunnen in hun handjes wrijven, want in tegenstelling tot 1 jaar en 7 maanden hoeven computergamers waarschijnlijk maar drie maanden te wachten tot ze met Grand Theft Auto VI aan de slag kunnen. Met GTA V zat er nog dik 1,5 jaar tussen, maar nu lijkt Rockstar gamers-met-een-muis tegemoet te komen. GTA VI zou in het eerste kwartaal van 2027 verschijnen op Windows-pc's.

GTA VI

Erg positief nieuws voor mensen die graag op een pc gamen, want er zit nu lang niet zo'n groot gat tussen de lancering op consoles vergeleken bij die op de pc. Het betekent dat ze maar een paar maanden achterlopen en hoewel dat veel kan zijn, is het in ieder geval aanzienlijk korter dan het eerst was.
Het nieuws komt van anonieme bronnen tegen GamesBeat en Rockstar wil er geen commentaar op geven. Het zou wel geweldig zijn, want dan kunnen er meer mensen met de ame aan de slag. GTA VI is een van de grootste gamelanceringen in jaren. Wel kampt ontwikkelaar Rockstar met erg veel lekken de laatste tijd, waardoor er een groot deel van het spel al op straat ligt. Tegelijkertijd kijkt niet iedereen ernaar: sommige mensen willen dat allemaal bewaren voor als ze zelf de baas mogen spelen over de twee hoofdrolspelers: Lucia en Jason.
Grand Theft Auto VI verschijnt op 19 november op Xbox Series en PlayStation 5.

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