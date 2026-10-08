Rockstar heeft zes radiostations uit de doeken gedaan die over anderhalve maand te horen zijn in Grand Theft Auto 6. Mensen die eerdere GTA's hebben gespeeld weten dat dit belangrijk is, want je spendeert vaak al gauw heel wat uurtjes met die radiostations. Ze zijn ook een goede manier om nieuwe muziek te ontdekken.

De radiozenders van GTA 6

We hebben eerder al meer vernomen over welke artiesten er zoal te horen zijn in de game, maar hoe zit het met de radiostations? Rockstar onthulde er nu 6, dit zijn ze:

Cocoteo

Leonida is natuurlijk grotendeels bevolkt door mensen uit Latijns-Amerika en daar is Cocoteo een fijne zender voor. Maar ook voor iedereen die geen Spaans of Portugees spreekt: het is een feestje van bachata en merengue, plus dembow en reggaeton, de hosts zijn El Martillo en La Gata.

Back Country Radio

Voor mensen die meer van Country houden is er Back Country Radio, waar ook meer te horen is over het moeras, naast natuurlijk allerlei bekende countrytunes die worden uitgekozen door MW en Delta Dawne.

Afro Bank FM

Afromuziek is heerlijk en op deze radiozender kun je luisteren naar allerlei hits, maar ook wat meer undergroundmuziek zoals amapiano, 3-step en meer. Met dank aan Burna en Palmsy.

The Chamber 106.6

Meer behoefte aan gitaarherrie? Metal is van de partij op The Chamber 106.6, waar DJ Kerry en DJ Tom allerlei bekende en minder bekende metalmuziek door je speakers laten schallen.

Flash FM

Mag het van jou wel wat minder uitgesproken en wat meer easy listening? Popmuziek is wat de klok slaat op Flash FM, mede dankzij Robyn en Alex, de deejays van dit radiostation.

Dirty South Classics

De afbeelding zegt het al: voor hiphop moet je hier zijn. Trick en Trina laten je hier allerlei rap- en hiphop-klassiekers horen.

Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november op Xbox Series en PlayStation 5.