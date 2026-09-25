Wil jij 400 euro betalen om vervolgens allemaal goodies van Grand Theft Auto 6 te hebben, zonder dat je het spel bezit? Dat kan! De Collector's Edition van GTA 6 heet Grand Theft Auto VI: The Goodtime State - Vice City Collection en hij bevat allemaal lekker 90's achtig leuks, waaronder een statuette van een roze krokodil. Wat er niet inzit? Het spel zelf.

400 euro zonder GTA 6

Collector's Editions van games bevat normaliter wel de game: het is slechts een uitgebreidere versie dan alleen de game zelf. Rockstar pakt dat toch anders aan, want het stopt allerlei leuks in zijn Vice City Collection, maar niet het spel waarvan al deze hebbedingen zijn. Dat terwijl hij wel 399 euro kost. Tegelijkertijd hebben mensen de game misschien al volop gepre-ordered (ook al is dat niet echt nodig met een digitale editie), maar je krijgt dus zelfs geen code voor de game in deze speciale editie.

Hieronder kun je zien wat er precies inzit:

Dit is wat de Collector's Edition van GTA 6 inhoudt:

Je ziet het, het zijn allemaal vrij hysterische goodies, maar weet je ook wat alles is? Geen probleem, er is een lijstje:

Macca the Gator-statuette

Oakley® Frogskins™ zonnebril

Leonida Keys crossbody-tas

New Era® 9FORTY snapback-pet

Macca the Gator magnetische spiegel

Chunkee the Manatee shotglaasje

Vice City Swizzle-lepel

Vice City Razor Blade-sleutelhanger

Leonida Keys-pins in een metalen doosje

Leonida Keys-stickerset in pakketje

Dubbelzijdig gedrukte souvenir-poster met landkaart van Leonida

Het is een mooi lijstje, maar heb je daar echt zoveel geld voor over? De Collector's Editions van GTA gaan altijd als warme broodjes over de toonbank, dus waarschijnlijk zal deze ook veel worden verkocht. Toch blijft het wel apart dat de game er helemaal geen deel van uitmaakt, maar misschien is dat nog wel het grootste bewijs dat games op schijf echt over en uit zijn.