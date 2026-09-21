Activision trekt de stekker uit Call of Duty: Warzone. Niet in zijn geheel, maar wel voor de vorige generatie consoles. Het gaat dan om Xbox One en PlayStation 4.

Call of Duty: Warzone

Op 23 oktober verschijnt er een nieuw deel in Call of Duty en die verschijnt alleen op PlayStation 5, Xbox Series, PC en Switch 2. Het is een domper voor mensen die die nieuwe titel op zijn oudere console wilde spelen, maar daar komt nu nog een teleurstelling bij. Later dit jaar wordt Warzone niet meer op de vorige generatie gameconsoles ondersteund en dan kun je deze free-to-play CoD alleen nog op de PC, Xbox Series en PlayStation 5 spelen.

Het spel is al niet meer te downloaden op de 'oude' consoles en straks vertrekt de in-game winkel ook.