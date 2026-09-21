E-mail MarketingAINetflixTechnologieTech in Asia
Alle channels
AdverterenVolg ons op WhatsappSponsored Storys
Call of duty warzone

Op deze consoles valt het doek voor Call of Duty: Warzone

Gaming21 sep , 18:21doorLaura Jenny
Activision trekt de stekker uit Call of Duty: Warzone. Niet in zijn geheel, maar wel voor de vorige generatie consoles. Het gaat dan om Xbox One en PlayStation 4.

Call of Duty: Warzone

Op 23 oktober verschijnt er een nieuw deel in Call of Duty en die verschijnt alleen op PlayStation 5, Xbox Series, PC en Switch 2. Het is een domper voor mensen die die nieuwe titel op zijn oudere console wilde spelen, maar daar komt nu nog een teleurstelling bij. Later dit jaar wordt Warzone niet meer op de vorige generatie gameconsoles ondersteund en dan kun je deze free-to-play CoD alleen nog op de PC, Xbox Series en PlayStation 5 spelen.
Het spel is al niet meer te downloaden op de 'oude' consoles en straks vertrekt de in-game winkel ook.

Lees ook

Insomniac Games wil iets doen aan de scheten van WolverineInsomniac Games wil iets doen aan de scheten van Wolverine
De nieuwe Modern Warfare 4-trailer zet alles rond Captain Price op zijn kopDe nieuwe Modern Warfare 4-trailer zet alles rond Captain Price op zijn kop
Rockstar laat je nu al naar originele tracks van Grand Theft Auto VI luisterenRockstar laat je nu al naar originele tracks van Grand Theft Auto VI luisteren
netflix games

Hoe Netflix-hits uitgroeien tot games

Gaming
21 september 2026
Wolverine

Insomniac Games wil iets doen aan de scheten van Wolverine

Gaming
19 september 2026
MW4_screens

De nieuwe Modern Warfare 4-trailer zet alles rond Captain Price op zijn kop

Gaming
18 september 2026
GTA VI the album

Rockstar laat je nu al naar originele tracks van Grand Theft Auto VI luisteren

Gaming
17 september 2026

doorLaura Jenny

Deel dit bericht

Loading