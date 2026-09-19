Een bijzonder probleem in de game Marvel's Wolverine: de windjes van Wolfie. Er schijnt volop te worden gesproken over de geursporen die Logan kan volgen om doelen te vinden in missies. Het is veel te sterk aanwezig en de makers van de game zouden nu zelfs overwegen om gamers de optie te geven het helemaal uit te schakelen.

Geursporen in Marvel's Wolverine

Er ging vandaag een update live voor het PlayStation 5 -spel en die zorgt niet alleen dat je van de crashes afkomt, maar ook zijn geursporen hierdoor iets minder zichtbaar. Zo wordt het iets minder makkelijk om te vinden waar je volgende doel is. De beelden zijn minder intens, zo laat Insomniac weten, want het team wil de zintuigen in de game steeds verder verbeteren en overweegt zelfs een knop om het in- of uit te schakelen.

Het is dus niet echt scheetgas, noch zijn het de scheten van Wolverine, maar gamers zijn het wel scheten gaan noemen. Het zit de mensen hoog. Er is dan ook veel blijdschap over de update, waardoor er niet meer een gigantische wolk neongas verschijnt, maar een subtielere gloed waardoor het er allemaal iets minder dik bovenop ligt waar je exact moet zijn. Het is net even subtieler, maar als je het echt uit wil zetten moet je nog even wachten.

Het is in ieder geval opgelost dat het niet te overdreven meer is en dat is al enorm fijn, maar Insomniac doet er waarschijnlijk goed aan om te zorgen dat het écht uitschakelbaar is. Al is het aan de andere kant ook wel weer vreemd om zintuigen compleet uit te schakelen: dan wordt het ineens een soort DareDevil.

Even minderen

Tegelijkertijd kun je je afvragen hoe erg het überhaupt is: die sporen zijn een klein deel van een game die vooral om slashen gaat. Het is jammer dat Wolverine niet helemaal zo goed wordt ontvangen als Spider-Man , en de verwachting is ook niet dat dat met updates nog zal veranderen. Maar tegelijkertijd is het een supersolide game-ervaring die van begin tot einde heerlijk wegspeelt. Sommige mensen vinden het wat te veilig, sommigen wat repetitief, maar het entertainment en het filmische maakt een heleboel goed. En dat er nu toch nog wat aan wordt getweakt helpt ook.

Marvel's Wolverine is exclusief verkrijgbaar op PlayStation 5.