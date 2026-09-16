Control Resonant van Remedy verschijnt al bijna en dat is reden voor de studio om een video te delen met wat de game precies doet op PlayStation 5. Je moet door een abstract New York reizen en dat belooft een levensechte ervaring te worden door wat de PlayStation 5
zoal kan. Reken op haptische feedback, een 4K-resolutie en 3D-audio waarmee je precies hoort waar het geluid vandaan komt.
Control Resonant
De systeemvereisten van de game zijn ook al bekend:
Minimale systeemvereisten (1080p en 30 FPS):
- Upscaler-instelling: Kwaliteit
- Grafische instelling: Laag
- Raytracing: Uit
- CPU: Intel Core i5‑8500 / AMD Ryzen 5 3500
- RAM: 16 GB
- GPU: GTX 1070 / RX 5600 XT / Arc A580
- VRAM: 6 GB
Aanbevolen systeemvereisten (1440p en 60 FPS):
- Upscaler-instelling: Gebalanceerd
- Grafische instelling: Gemiddeld
- Raytracing: Uit
- CPU: Intel Core i7‑10700 / AMD Ryzen 7 3700X
- RAM: 16 GB
- GPU: RTX 3060 Ti / RX 6700 XT / Arc B580
- VRAM: 8 GB
Vereisten voor gevorderden (2160p en 60 FPS):
- Upscaler-instelling: Prestaties
- Grafische instelling: Hoog
- Raytracing: Uit
- CPU: Intel Core i7‑10700 / AMD Ryzen 7 3700X
- RAM: 16 GB
- GPU: RTX 3080 / RX 6800 XT
- VRAM: 10 GB
Minimale vereisten voor Ray Tracing (1080p en 30 FPS):
- Upscaler-instelling: Kwaliteit
- Grafische instelling: Laag
- Ray Tracing-instelling: Laag
- CPU: Intel Core i7‑8700K / AMD Ryzen 5 3600X
- RAM: 16 GB
- GPU: RTX 2060 SUPER / RX 6600 / Arc A580
- VRAM: 8 GB
Aanbevolen instellingen voor ray tracing (1440p en 60 FPS):
- Upscaler-instelling: Gebalanceerd
- Grafische instelling: Gemiddeld
- Ray Tracing-instelling: Gemiddeld
- CPU: Intel Core i7‑10700 / AMD Ryzen 7 3700X
- RAM: 16 GB
- GPU: RTX 4070 Ti / RX 9070
- VRAM: 10 GB
Path Tracing voor gevorderden (2160p en 60 FPS):
- Upscaler-voorinstelling: Prestaties
- Grafische instelling: Hoog
- Raytracing-instelling: Hoog (pathtracing)
- CPU: Intel Core i7‑10700 / AMD Ryzen 7 3700X
- RAM: 16 GB
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 5080
- VRAM: 12 GB
Control Resonant verschijnt op 24 september op PlayStation 5 (PS5), Xbox Series, Mac en PC.