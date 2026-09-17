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GTA VI the album

Rockstar laat je nu al naar originele tracks van Grand Theft Auto VI luisteren

Gaming17 sep , 15:27doorLaura Jenny
GTA 6-maker Rockstar heeft een cadeautje voor de fans: je kunt namelijk nu alvast de muziek beluisteren die straks in de game zit. Het gaat daarbij niet om de bestaande nummers die worden toegevoegd, maar wel 34 originele nummers die de wereld van Vice City en Leonida moet samenvatten. Althans: die staan straks op vinyl: je kunt de eerste 6 nummers luisteren.

Grand Theft Auto VI: The Album

Op het album, dat nu preorderbaar is, staan onder andere de volgende nummers, die je nu al op YouTube kunt beluisteren. Maar we zijn de beroerdsten niet: we hebben ze ook hieronder gezet:
  • Yung Lean - That's It (feat. Future & Metro Boomin)
  • Travis Scott - RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)
  • CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy - Sexy Magic
  • Morgan Wallen - Last Thing You Need
  • Rauw Alejandro - Macacoa 2000
  • Keith Richards - Bright Lights, Big City
Precies de mensen waarvan we eerder deze week al schreven dat ze teasers voor GTA VI op hun social media hadden geplaatst.
Hier is de informatie te vinden.

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