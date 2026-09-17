GTA 6-maker Rockstar heeft een cadeautje voor de fans: je kunt namelijk nu alvast de muziek beluisteren die straks in de game zit. Het gaat daarbij niet om de bestaande nummers die worden toegevoegd, maar wel 34 originele nummers die de wereld van Vice City en Leonida moet samenvatten. Althans: die staan straks op vinyl: je kunt de eerste 6 nummers
luisteren.
Op het album, dat nu preorderbaar is, staan onder andere de volgende nummers, die je nu al op YouTube kunt beluisteren. Maar we zijn de beroerdsten niet: we hebben ze ook hieronder gezet:
Precies de mensen waarvan we eerder deze week al schreven
dat ze teasers voor GTA VI op hun social media hadden geplaatst.