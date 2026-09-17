GTA 6-maker Rockstar heeft een cadeautje voor de fans: je kunt namelijk nu alvast de muziek beluisteren die straks in de game zit. Het gaat daarbij niet om de bestaande nummers die worden toegevoegd, maar wel 34 originele nummers die de wereld van Vice City en Leonida moet samenvatten. Althans: die staan straks op vinyl: je kunt de eerste 6 nummers luisteren.

Grand Theft Auto VI: The Album

Op het album, dat nu preorderbaar is, staan onder andere de volgende nummers, die je nu al op YouTube kunt beluisteren. Maar we zijn de beroerdsten niet: we hebben ze ook hieronder gezet:

Yung Lean - That's It (feat. Future & Metro Boomin)

Travis Scott - RHYNO (prod. by Guy-Manuel de Homem-Christo)

CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.., & Etienne de Crécy - Sexy Magic

Morgan Wallen - Last Thing You Need

Rauw Alejandro - Macacoa 2000

Keith Richards - Bright Lights, Big City